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03:31, 19 марта 2018

Жители Волгоградской области разделились почти поровну в вопросе о часовом поясе

Это следует из предварительных данных референдума, опубликованных региональным избиркомом. Сторонников перейти в другую часовую зону немного больше, около 53,5 процентов. Тех, кто хочет жить по  московскому времени — 45,4 процента. Проблема перевода стрелок для области один из наиболее острых на протяжении последних лет.

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