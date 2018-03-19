03:31, 19 марта 2018
Владимир Путин рассказал о возможных изменениях в правительстве после выборов
По его словам, все изменения должны осуществляться президентом, вступившим в свои полномочия на новый срок. Поэтому, по словам Путина, все основные изменения произойдут после инаугурации. Отвечая на вопрос о судьбе действующего премьера Дмитрия Медведева, Путин заявил, что предметно начнет думать об этом с сегодняшнего дня, потому что нужно было дождаться результатов выборов. Инаугурация президента России запланирована на 7 мая.
Комментарии3
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salut__521 19 марта 2018 | 03:44
Уточек у Димона отберёт, что ли? Не, не верю. Скорее, новых подарит...
sergoder172 19 марта 2018 | 03:52
Слушайте! Оказывается, он еще и думать умеет! Поразительно!
virgenu 19 марта 2018 | 04:03
Путин давно не самостоятельная фигура и правительство формирует не он, а кланы, присосавшиеся к несменяемой власти. В этом и смысл регулярной сменяемости, команда должна меняться в интересах страны и избирателей, а не в своих корыстных целях.