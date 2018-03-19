Владимир Путин побеждает на президентских выборах с рекордной поддержкой избирателей

Как свидетельствуют данные ЦИК после подсчета 95% протоколов, к этому часу он набирает 76,5% голосов. На выборах-2000 Путин получил 52,9%, в 2012 году — 63,6%. Явка избирателей на нынешнем голосовании составила около 67%