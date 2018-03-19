03:30, 19 марта 2018
Владимир Путин побеждает на президентских выборах с рекордной поддержкой избирателей
Как свидетельствуют данные ЦИК после подсчета 95% протоколов, к этому часу он набирает 76,5% голосов. На выборах-2000 Путин получил 52,9%, в 2012 году — 63,6%. Явка избирателей на нынешнем голосовании составила около 67%
Комментарии1
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idshoohov 19 марта 2018 | 03:40
Я так понимаю, чем меньше пришло избирателей, тем больше процент. Жаль, не пишут, сколько человек голосовало.