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03:30, 19 марта 2018

Владимир Путин побеждает на президентских выборах с рекордной поддержкой избирателей

Как свидетельствуют данные ЦИК после подсчета 95% протоколов, к этому часу он набирает 76,5% голосов. На выборах-2000 Путин получил 52,9%, в 2012 году — 63,6%. Явка избирателей на нынешнем голосовании составила около 67%

Комментарии

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idshoohov 19 марта 2018 | 03:40

Я так понимаю, чем меньше пришло избирателей, тем больше процент. Жаль, не пишут, сколько человек голосовало.

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