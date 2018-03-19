Россия и Белоруссия разрабатывают «план Б», если не успеют к лету ратифицировать соглашение о взаимном признании виз

Россия и Белоруссия разрабатывают «план Б» на случай, если не успеют к лету признать и ратифицировать соглашение о взаимном признании виз. Документ готовят к чемпионату мира по футболу. Речь идет о возможности ввода временного режима функционирования этого договора между двумя странами. Такая мера позволит законопослушным болельщикам из третьих стран беспрепятственно въезжать в Россию из Белоруссии на автобусах или собственном транспорте. Подписать соглашение изначально планировали до конца прошлого года, пишет «КоммерсантЪ». Один из дипломатических источников газеты в Москве сказал, что соглашение с Минском «почти готово» и «осталось согласовать ряд технических деталей».