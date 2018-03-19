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03:03, 19 марта 2018

Ряд американских сенаторов-республиканцев предостерегают Трампа от увольнения спецпрокурора Роберта Мюллера

Ряд американских сенаторов-республиканцев предостерегают президента Дональда Трампа от увольнения спецпрокурора Роберта Мюллера. Он занимается расследованием вмешательства России в президентские выборы в США. По мнению однопартийцев главы Белого дома, возможное отстранение может иметь негативные последствия как для самого Трампа, так и для его администрации, передает ТАСС. Накануне президент написал в своем «Твиттере», что расследование Мюллера не должно было начаться, поскольку никакого сговора предвыборной кампании республиканца с Москвой не было. По мнению сенатора от Аризоны Джеффа Флейка, это может свидетельствовать о намерении главы государства уволить спецпрокурора.

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