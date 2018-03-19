Ким Чен Ын «дал слово» придерживаться планов по денуклеаризации полуострова

Об этом в эфире телеканала CBS сказала министр иностранных дел Южной Кореи Кан Гён Хва. Впервые, как заметила она, слова исходят от верховного лидера КНДР собственной персоной, такого раньше никогда не происходило. Она также считает согласие Дональда Трампа на переговоры с Пхеньяном смелым решением, которое демонстрирует намерение президента США «разрешить проблему раз и навсегда». Когда и где пройдут переговоры, пока не известно. В Вашингтоне предупреждают, что встреча не состоится до тех пор, когда Пхеньян не предпримет конкретные действия для свертывания своих ядерных разработок.