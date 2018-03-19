03:03, 19 марта 2018
Ким Чен Ын «дал слово» придерживаться планов по денуклеаризации полуострова
Об этом в эфире телеканала CBS сказала министр иностранных дел Южной Кореи Кан Гён Хва. Впервые, как заметила она, слова исходят от верховного лидера КНДР собственной персоной, такого раньше никогда не происходило. Она также считает согласие Дональда Трампа на переговоры с Пхеньяном смелым решением, которое демонстрирует намерение президента США «разрешить проблему раз и навсегда». Когда и где пройдут переговоры, пока не известно. В Вашингтоне предупреждают, что встреча не состоится до тех пор, когда Пхеньян не предпримет конкретные действия для свертывания своих ядерных разработок.
Комментарии2
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el_borz 19 марта 2018 | 03:13
Понтовщики всегда просят перерыва.
stanislav1975 19 марта 2018 | 03:17
— Верю! — наконец воскликнул артист и погасил свой взор, — верю! Эти глаза не лгут. Ведь сколько же раз я говорил вам, что основная ваша ошибка заключается в том, что вы недооцениваете значения человеческих глаз. Поймите, что язык может скрыть истину, а глаза — никогда!