В целом ряде российских регионов прошли референдумы, которые местные власти совместили с президентскими выборами
По оценкам некоторых наблюдателей, дополнительные голосования были призваны повысить явку.
Один из самых необычных и обсуждаемых «местных референдумов» прошел накануне в Волгоградской области – местным жителям предстояло ответить на вопрос о смене часового пояса. Избиратели могли высказаться за то, чтобы оставить московское время или перевести стрелки часов на час вперед, передает ТАСС. Референдум был признан состоявшимся, его результаты станут известны позднее.
В других регионах речь в основном шла о решении вопросов благоустройства. Например, в Туле власти решили поинтересоваться мнением горожан о судьбе трамваев и выделенных полос для общественного транспорта. Жители Саратова определят, какие общественные территории нужно обустроить прежде всего. Аналогичные вопросы местные власти задали и жителям Сызрани. Впрочем, этот список далеко не полон – в отдельных регионах количество референдумов городского и даже сельского уровня переваливает за сотню.
Ранее сообщалось, что для повышения явки местные власти сгоняют на избирательные участки бюджетников, а также привлекают население конкурсами и продажей продуктов по низким ценам.
Комментарии1
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pmasel 19 марта 2018 | 03:46
Интересно, через сколько времени у людей наступит похмелье от этого пиршества?