В целом ряде российских регионов прошли референдумы, которые местные власти совместили с президентскими выборами

По оценкам некоторых наблюдателей, дополнительные голосования были призваны повысить явку.

Один из самых необычных и обсуждаемых «местных референдумов» прошел накануне в Волгоградской области – местным жителям предстояло ответить на вопрос о смене часового пояса. Избиратели могли высказаться за то, чтобы оставить московское время или перевести стрелки часов на час вперед, передает ТАСС. Референдум был признан состоявшимся, его результаты станут известны позднее.

В других регионах речь в основном шла о решении вопросов благоустройства. Например, в Туле власти решили поинтересоваться мнением горожан о судьбе трамваев и выделенных полос для общественного транспорта. Жители Саратова определят, какие общественные территории нужно обустроить прежде всего. Аналогичные вопросы местные власти задали и жителям Сызрани. Впрочем, этот список далеко не полон – в отдельных регионах количество референдумов городского и даже сельского уровня переваливает за сотню.

Ранее сообщалось, что для повышения явки местные власти сгоняют на избирательные участки бюджетников, а также привлекают население конкурсами и продажей продуктов по низким ценам.