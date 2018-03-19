03:00, 19 марта 2018
Изменения в составе российского правительства ожидаются не раньше инаугурации
По словам президента Владимира Путина, что-либо менять в кабинете министров может только президент, который вступил в свои полномочия на новый срок. В то же время он уже начал думать о кандидатуре будущего премьер-министра. По данным Центризбиркома Путин побил рекорд поддержки за все время участия в выборах президента. Он получает почти 50 млн. голосов после обработки 92% протоколов.
Комментарии2
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danko_fuflo 19 марта 2018 | 03:05
И это правильно!!!
shveik49 19 марта 2018 | 03:40
Ну наконец, слава всевышнему, победил. А я так переживал-выберут ли, окажут доверие, не подведут? Теперь можно спокойно вздохнуть, нынешнему поколению жить в развитом милитаризме!