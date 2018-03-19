Изменения в составе российского правительства ожидаются не раньше инаугурации

По словам президента Владимира Путина, что-либо менять в кабинете министров может только президент, который вступил в свои полномочия на новый срок. В то же время он уже начал думать о кандидатуре будущего премьер-министра. По данным Центризбиркома Путин побил рекорд поддержки за все время участия в выборах президента. Он получает почти 50 млн. голосов после обработки 92% протоколов.