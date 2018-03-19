02:53, 19 марта 2018
Путин по итогам подсчета 95% протоколов набирает более 76% голосов…
Обработано 95% протоколов на выборах президента РФ, Владимир Путин набирает 76,56%, Павел Грудинин 11,92%, Владимир Жириновский — 5,77%, свидетельствуют данные ЦИК. Ксения Собчак получает 1,62%, Григорий Явлинский — 1,00%, Борис Титов — 0,74%, Максим Сурайкин — 0,68%, Сергей Бабурин — 0,65%. Последует
Комментарии1
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danko_fuflo 19 марта 2018 | 02:57
Путин прав!!!