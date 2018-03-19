02:32, 19 марта 2018
Боевик «Tomb Raider: Лара Крофт» стал лидером проката в России и странах СНГ
Американский приключенческий боевик «Tomb Raider: Лара Крофт» стал лидером проката в России и странах СНГ. Как сообщает портал kinobusiness.com, по итогам показов 8-11 марта, картина собрала более 236 млн рублей.
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pusin_patriot 19 марта 2018 | 02:58
Странные всё таки люди, 76% за повестку о ракете в их сторону, и одновременно сборы на томагавки в США.
Ну смотрели бы там штирлица по кинотеатрам с советской классикой, я бы понял взаимосвязи.
Но тут, джинсы, кола, гамбургер-попкорн, интел, адм, Tomb Raider - скидываемся в бюджет США и голосуем за Путина :)