Z Архив новостей новости
5 0 6 0
02:31, 19 марта 2018

КНДР успешно избегает международных санкций, используя тактику времен «золотого века пиратства»

Как передает NBC News, Пхеньян в 2017 году сумел заработать около 200 миллионов долларов благодаря незаконной торговле углеводородами и вооружением. Для обхода международных ограничений КНДР перекачивает нефть из одного танкера в другой, подделывает данные геолокации судов и меняет идентификаторы кораблей в середине маршрута.

Комментарии

0

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

Сегодня в эфире