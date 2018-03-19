КНДР успешно избегает международных санкций, используя тактику времен «золотого века пиратства»

Как передает NBC News, Пхеньян в 2017 году сумел заработать около 200 миллионов долларов благодаря незаконной торговле углеводородами и вооружением. Для обхода международных ограничений КНДР перекачивает нефть из одного танкера в другой, подделывает данные геолокации судов и меняет идентификаторы кораблей в середине маршрута.