02:31, 19 марта 2018
КНДР успешно избегает международных санкций, используя тактику времен «золотого века пиратства»
Как передает NBC News, Пхеньян в 2017 году сумел заработать около 200 миллионов долларов благодаря незаконной торговле углеводородами и вооружением. Для обхода международных ограничений КНДР перекачивает нефть из одного танкера в другой, подделывает данные геолокации судов и меняет идентификаторы кораблей в середине маршрута.
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