02:31, 19 марта 2018
Путин утверждает, что узнал об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери из СМИ
Владимир Путин утверждает, что узнал об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери из СМИ. При этом президент отметил, что у России нет таких отравляющих средств. Он также подчеркнул, что Москва свои запасы химоружия ликвидировала. Таким образом Путин впервые прокомментировал отравление в Британии бывшего полковника ГРУ.
Комментарии7
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timber_head 19 марта 2018 | 02:38
"президент отметил, что у России нет таких отравляющих средств. Он также подчеркнул, что Москва свои запасы химоружия ликвидировала"
Об этом он тоже из СМИ узнал?
danko_fuflo 19 марта 2018 | 02:40
timber_head: Путин прав!!!
mayer 19 марта 2018 | 02:46
danko_fuflo: Путин "прав" в своей обычной лжи?
pravdoiskatel 19 марта 2018 | 02:46
Брешет, как сивый мерин. Впрочем, как всегда.
pravdoiskatel 19 марта 2018 | 02:50
pravdoiskatel: Имею в виду, так же неумело...
salut__521 19 марта 2018 | 02:51
Чтобы этого брехуна слушать, надо перестать кушать...
ass2606 19 марта 2018 | 02:58
Спецслужбы никогда не устраняют беглецов. Аксиома. А шеф ихний точно не в курсе. Папочки не смотрит, интернетом не пользуется, только газетки нногда читкает... счастливый вождь нации, не веданой до селе, которая зовётся озёрскими подданными.... Всех их в путину болотную топить надо бы быстрее, пока не отравили всю матушку рассею....