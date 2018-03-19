Владимир Путин утверждает, что узнал об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери из СМИ. При этом президент отметил, что у России нет таких отравляющих средств. Он также подчеркнул, что Москва свои запасы химоружия ликвидировала. Таким образом Путин впервые прокомментировал отравление в Британии бывшего полковника ГРУ.