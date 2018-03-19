Z Архив новостей новости
5 7 6 263
02:31, 19 марта 2018

Путин утверждает, что узнал об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери из СМИ

Владимир Путин утверждает, что узнал об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери из СМИ. При этом президент отметил, что у России нет таких отравляющих средств. Он также подчеркнул, что Москва свои запасы химоружия ликвидировала. Таким образом Путин впервые прокомментировал отравление в Британии бывшего полковника ГРУ.

Комментарии

7

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

timber_head 19 марта 2018 | 02:38

"президент отметил, что у России нет таких отравляющих средств. Он также подчеркнул, что Москва свои запасы химоружия ликвидировала"

Об этом он тоже из СМИ узнал?

danko_fuflo 19 марта 2018 | 02:40

timber_head: Путин прав!!!

mayer 19 марта 2018 | 02:46

danko_fuflo: Путин "прав" в своей обычной лжи?

pravdoiskatel 19 марта 2018 | 02:46

Брешет, как сивый мерин. Впрочем, как всегда.

pravdoiskatel 19 марта 2018 | 02:50

pravdoiskatel: Имею в виду, так же неумело...

salut__521 19 марта 2018 | 02:51

Чтобы этого брехуна слушать, надо перестать кушать...

ass2606 19 марта 2018 | 02:58

Спецслужбы никогда не устраняют беглецов. Аксиома. А шеф ихний точно не в курсе. Папочки не смотрит, интернетом не пользуется, только газетки нногда читкает... счастливый вождь нации, не веданой до селе, которая зовётся озёрскими подданными.... Всех их в путину болотную топить надо бы быстрее, пока не отравили всю матушку рассею....

Сегодня в эфире