02:30, 19 марта 2018
Ксения Собчак расстроена своим результатом на выборах
Ксения Собчак расстроена своим результатом на выборах (1,6%) При этом она рассматривает его как победу на праймериз среди либеральных кандидатов. Собчак признает, что Путин получил большинство на этих выборах, но по ее словам, 75% голосов Путина — это другая Россия. Свой результат Собчак рассматривает как платформу будущей партии для объединения. Ранее сообщалось, что Собчак создаёт совместно с Дмитрием Гудковым «Партию перемен».
Комментарии11
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kara 19 марта 2018 | 02:43
так пусть делом докажет. Попросит Путина дать ей порулить чем нибудь, и там посмотрим как она на деле.
r88w556xl4 19 марта 2018 | 02:45
Собчак создаёт совместно с Дмитрием Гудковым...
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Ну а это прямой путь к 0,01% голосов на следующих выборах.
kit07_12 19 марта 2018 | 02:47
kara: Она уже доказала делом. Оправдала путинское доверие. Он ей поручил пойти на выборы спойлером Навального, с задачей увести хомяков с уличных протестов к избирательным урнам и хомячьим продавленным диванам, она с этой задачей справилась блестяще.
pusin_patriot 19 марта 2018 | 02:51
kara: Обязательно даст порулить, какую-нибудь волость аль в госкорпорации какой, на худой конец, путин своих не сдаёт :) Ни одного его бедненького парикмахера или повара страна ещё не знала.
el_borz 19 марта 2018 | 02:53
Видимо нажралась как лошадь, до блевоты вусмерть...
r88w556xl4 19 марта 2018 | 02:43
Она б ещё больше называла россиян быдлом и высказывалась бы за передачу крымчан Украине, а потом бы удивлялась плевкам в спину вместо голосов.
stanislav1975 19 марта 2018 | 02:44
Утешил бы..
nixs 19 марта 2018 | 02:44
Будет интересно посмотреть как те, кто сейчас в предпенсионном возрасте и голосовал за Путина, через несколько недель узнают о повышении пенсионного возраста. Резервы, из которых платят пенсии и зарплаты бюджетникам в дополнение к тратам на операцию в Сирии, сокращаются очень быстро.
salut__521 19 марта 2018 | 02:46
Тю, расстроилась она... За что коксопрохиндеем заплачено, то и получила.
timber_head 19 марта 2018 | 02:49
Представляю себе реакцию нашего плодово-выгодного. Все опять будут виноваты, а он, как всегда в белом фраке. Гриша такой тупой что не понимает даже того, что сколько власти не подмахивай - все равно кинет. А Ксюшеньку ещё какое-то время попользуют. Правда, думаю, эта дура долго не продержится.
socialism 19 марта 2018 | 02:52
"Партия перемен"
Комедия. Ну не хотят люди в России перемен по вашему образцу! Не хотят. Вы же ничего не предлагаете нового ,кроме как склониться перед Западом и жить по его указке. Это отвратительно для подавляющего числа граждан России. Сложите проценты Путина, Грудинина и Жириновского и получите то количество избирателей, которые хотят суверенитета страны и патриотизма. Пока либералы не перестанут быть западными прихвостнями, пока не признают Крым российским, какие бы названия они не давали своим партиям, останутся в игноре у большинства.