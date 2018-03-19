Ксения Собчак расстроена своим результатом на выборах (1,6%) При этом она рассматривает его как победу на праймериз среди либеральных кандидатов. Собчак признает, что Путин получил большинство на этих выборах, но по ее словам, 75% голосов Путина — это другая Россия. Свой результат Собчак рассматривает как платформу будущей партии для объединения. Ранее сообщалось, что Собчак создаёт совместно с Дмитрием Гудковым «Партию перемен».