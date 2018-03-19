02:06, 19 марта 2018
Владимир Путин побеждает на выборах, получая 76,41% голосов после обработки 90% протоколов
ЦИК обработал уже 90 проц. протоколов на президентских выборах. Владимир Путин побеждает, получая более 76% голосов. При этом Путин улучшил свой же результат, показанный на выборах 2012 года. Тогда он получил 63,6%.
Из зарубежных лидеров Путина уже поздравили с победой президенты Сербии, Боливии и Венесуэлы. На втором месте кандидат от КПРФ Павел Грудинин 12%, на третьем — лидер ЛДПР Владимир Жириновский – около 6%.
Комментарии31
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kara 19 марта 2018 | 02:09
хорошо проснуться в стране, которую ждет светлое будущее.
dr_alfalcon 19 марта 2018 | 02:16
kara: И не говори, жаль ,что это не про рашку-говняшку(цитата). Вас ждет "стабильность" ;) Чуть раннее "стабильность" снизошла на другую страну - КНДР ;)
kara 19 марта 2018 | 02:19
dr_alfalcon: а вы сгоняйте в Ливию или в Сирию,спросите про стабильность, о, а зачем так далеко-украина, у простого народа спросите про стабильность.
dr_alfalcon 19 марта 2018 | 02:25
kara: Так я ж и есть тот самый бИндеровец-людожер из Украины. И конечно, я бы мог сказать свои ощущения о том, насколько в лучшую сторону изменилась ситуация в Украине, после революции, но это будет лишь мое мнение, а потому я воспользуюсь статистическими данными :
1)Рейтинг уровня жизни ,как и соотношение МРОТ / прожиточный минимум - выше в Украине.
2) Россия вышла на первое место в Европе по ранней мужской смертности обогнав в этом даже Украину. Страну где идет война против российско-фашистских оккупантов ,что отнюдь не улучшает статистику;)
3)Россия заняла первое место в Европе по числу убийств. На криминогенную обстановку в РФ абсолютно не влияет ее мировое первенство по численности полиции.
4) Долги по ЖКХ в рашке-говняшке(цитата) в 26 раз больше, чем в Украине
5) Россиянам стали отказывать в страховой пенсии по старости и это при том ,что соотношение пенсий к прожиточному минимуму в Украине - 1.39. В рашке-говняшке(цитата) - 1.18.
Я даже не знаю стоит ли продолжать и дальше вас мучать фактами или вновь вернуть в эйфорию пропаганды от КисельТВ ;)
danko_fuflo 19 марта 2018 | 02:27
dr_alfalcon: хокломрась.
dr_alfalcon 19 марта 2018 | 02:30
danko_fuflo: Черкани точный адресок - вышлю огнетушитель, а то ты , неровен час, очередной пожар в Хакасии вызовешь ;)
pmasel 19 марта 2018 | 02:34
76,41%
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Не дотягивают до известных 86%. Хотя шанс есть.
Ну ладно, будет новый рейтинг.
ringmenn 19 марта 2018 | 02:51
pmasel: Какие 86? Он до половины не дотягивает!!
danko_fuflo 19 марта 2018 | 02:42
dr_alfalcon: морду себе черкани, мразь бандеровская.
kara 19 марта 2018 | 02:32
dr_alfalcon: против кого война???? вы своих граждан утюжите и градами и бомбами с самолетов и самое страшное для вашей власти, что придется объяснять матерям погибших парней на АТО, что их сыновья мало того, что зря погибли,так еще исполняли преступный приказ.
я представляю,как себя сейчас за ляшки кусает Порошенко,что не остановился когда ему Путин давал шанс. уже поздно.
а вы мне про ВВП,да Крыму сейчас даже татары не жалеют, что выбрали Россию
r88w556xl4 19 марта 2018 | 02:33
dr_alfalcon: Главное, чтобы вы свято верили, что у вас на Украине всё в ажуре. А мы-то видим истинное положение вещей - по вашим зарплатам, пенсиям, ценам. У нас на Украине много родственников и друзей, которые без посредничества СМИ сообщают нам о вашей "сладкой" жизни. К евротуалетам, кастрюли, к евротуалетом, в очередь.
pusin_patriot 19 марта 2018 | 02:46
r88w556xl4: Да про сладкую жизнь он выше и не говорил, он приводил стат. данные, что В России ещё хуже. Если будет чем опровергать его цифры, напишите, потом полюбопытствую.
Потому что уровень вашего общения с ним, он вам кучку данных с цифрами, вы ему в ответ - "хокломрась.", не понимая, что это лучшее признание его правоты, в этом вопросе, с вашей стороны.
ringmenn 19 марта 2018 | 02:56
r88w556xl4: Что ты тут херню задвигаешь? Уменя родня в Украине, и что дальше. Нормально люди живут! Если бы Россия с Украиной не воевала жили бы еще лучше!! А про Российские зарплаты ты вообще не пи-и. Люди и по 5 и по 10 тысяч получают. Ели ели концы с концами сводят!! Пропа_гандон одноглазый, открой второй глаз. Может лучше видеть будешь!!!
entoni 19 марта 2018 | 02:49
dr_alfalcon: Продолжай, очень интересные глюки у тебя, чего курим? И каждый раз, чтобы Сала украине, и жероям Сала! А потом Америка приде и порядок наведе! Хоп, хоп кто не скаче - тот холоп! И в конце ще не змерзла уарина без кацапа газу... так грустно, с подвывом и печалькой голосе,,,,))))
mark60n 19 марта 2018 | 02:51
dr_alfalcon: Ну и каковы пенсии на Украине?И каков прожиточный уровень?Кстати,сами на пенсии?
ringmenn 19 марта 2018 | 02:48
kara: Так Европа или Прибалтика еще ближе! Спроси у них!!!
salut__521 19 марта 2018 | 02:41
kara: 19-й годок грядёт светлое будущее, причём постоянно на фоне жуткого настоящего и без того задрипанного...
idruker 19 марта 2018 | 02:53
kara: Ага! Представляешь какаво это проснуться на утро без Путина?! Россия без Путина, мир без Путина - такое страшно подумать, не то что произнести. Как же мы жить то будем?
danko_fuflo 19 марта 2018 | 02:10
Вот это правильно!!!
fresh_breeze 19 марта 2018 | 02:10
А девка?
sokal123 19 марта 2018 | 02:13
Теперь будете жить в прекрасной России будущего ! Поздравляю !
kara 19 марта 2018 | 02:15
sokal123: почему будем? уже живем.
stanislav1975 19 марта 2018 | 02:41
kara: Жили в прекрасной России прошлого, живем в прекрасной России настоящего, обречены жить в ещё более прекрасной России будущего. Ура!
dr_alfalcon 19 марта 2018 | 02:14
Отличная подборка фактов вбросов от kamikadzedead. Переназначение диктатора должно пройти по плану хотя бы для внутреннего потребителя, если для цивилизованного мира не вышло ;)
kara 19 марта 2018 | 02:22
dr_alfalcon: сами верите? как может фейкометчик оперировать фактами?
dr_alfalcon 19 марта 2018 | 02:27
kara: Можно пруф ,когда камикадзе лгал? Более того, очень сложно не верить ,когда видишь реальное, а не постановочное, привет кисельТВ, видео с избирательных участков ;)
kara 19 марта 2018 | 02:40
dr_alfalcon: камикадзе за Навального? да,подобное выбирает себе подобное,и если я лично не однократно ловил Навального на вранье(последнее с Собчак), то и камикадзе тоже врет. и даже не надо повышать капитализацию Камикадзе просмотром.
timber_head 19 марта 2018 | 02:14
О как бодренько язвительные комменты по этому поводу трут. Прогневить боятся?
harry_r 19 марта 2018 | 02:18
У меня вопрос к Явлинскому: Он и после этого не сделает харакири? Забрал бы своего ученика Навального и рванули бы в Гондурас! Гондурасить - лучше, чем ради бабла подыгрывать Кремлю.
Впрочем, пусть простят меня граждане славного Гондураса: у них, наверно, и своих подобных до любимой матери.
timber_head 19 марта 2018 | 02:36
harry_r: Да, Гришу ткнули мордой в ссаную тряпку. А он так старался, так старался накручивая явку и моча Навального... Хотя, может, ему "с черного хода вынесли"?
ringmenn 19 марта 2018 | 02:46
Видимо накидают до 45 000 0000 суки!! Один хрен, даже такими титаническими усилиями, до половины не дотянули. Так что, как не скачи петухом по сцене, а большинство Вова НЕ С ТОБОЙ!!! Не почувствуешь ты локоть каждого Россиянина, если только под ребрами!!!