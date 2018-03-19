Владимир Путин побеждает на выборах, получая 76,41% голосов после обработки 90% протоколов

ЦИК обработал уже 90 проц. протоколов на президентских выборах. Владимир Путин побеждает, получая более 76% голосов. При этом Путин улучшил свой же результат, показанный на выборах 2012 года. Тогда он получил 63,6%.

Из зарубежных лидеров Путина уже поздравили с победой президенты Сербии, Боливии и Венесуэлы. На втором месте кандидат от КПРФ Павел Грудинин 12%, на третьем — лидер ЛДПР Владимир Жириновский – около 6%.