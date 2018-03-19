02:03, 19 марта 2018
Facebook заблокировал фото с картиной «Свобода, ведущая народ» по ошибке, признали в руководстве социальной сети
Блокировка была связана с демонстрацией обнаженной женской груди. Как сказали в администрации интернет-ресурса, Facebook – идеальное место для картины Эжена Делакруа, она соответствует правилам рекламы. Представители сети принесли извинения за эту ошибку, передает AFP. Репродукцию картины размещали в качестве рекламы театральной постановки в одном из парижских театров.
Комментарии3
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timber_head 19 марта 2018 | 02:23
Маразм крепчает во всем мире и по любому поводу.
fresh_breeze 19 марта 2018 | 02:27
Это ж каким надо быть дебилом, чтобы не знать этой картины.
А если представить, что такие дебилы рулят тем ресурсом, то моё сочувствие всем, кто им пользуется.
timber_head 19 марта 2018 | 02:33
fresh_breeze:
"А если представить, что такие дебилы рулят тем ресурсом"
А если представить, какие дебилы рулят государством, где суд человека обвиняет в "публичной демонстрации нацистской символики" за размещение фото с обложки учебника истории, на котором победивший советский солдат несет нацистский штандарт чтобы бросить его на землю...