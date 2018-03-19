Z Архив новостей новости
5 2 6 146
02:03, 19 марта 2018

Новый министр внутренних дел Германии намерен ускорить процедуру высылки нелегальных мигрантов

Среди мер, которые планируется принять, по словам Хорста Зеехофера, значатся новые договоры со странами, откуда приехали мигранты, а также усиление и расширение состава судов, передает DW. Он собирается также бороться с фальсификацией врачебных свидетельств и решать проблему идентификации мигрантов. Ранее общественный резонанс вызвали слова Зеехофера о том, что ислам не является частью Германии.

Комментарии

2

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

danko_fuflo 19 марта 2018 | 02:07

Зеехофер прав!!! Наконец то!

leomosk16 19 марта 2018 | 02:17

///Новый министр внутренних дел Германии намерен ускорить процедуру высылки нелегальных мигрантов...////

И правильно!

И России надо дать отчетливый и полновесный пожопников всем нелегалам!

Особенно бандеровско-гитлеровскому нацистскому русофобскому быдлу, перебравшемуся в Россию, чтобы поиметь, стырить на покушать....

Сегодня в эфире