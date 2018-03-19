///Новый министр внутренних дел Германии намерен ускорить процедуру высылки нелегальных мигрантов...////

Среди мер, которые планируется принять, по словам Хорста Зеехофера, значатся новые договоры со странами, откуда приехали мигранты, а также усиление и расширение состава судов, передает DW. Он собирается также бороться с фальсификацией врачебных свидетельств и решать проблему идентификации мигрантов. Ранее общественный резонанс вызвали слова Зеехофера о том, что ислам не является частью Германии.