02:03, 19 марта 2018
Новый министр внутренних дел Германии намерен ускорить процедуру высылки нелегальных мигрантов
Среди мер, которые планируется принять, по словам Хорста Зеехофера, значатся новые договоры со странами, откуда приехали мигранты, а также усиление и расширение состава судов, передает DW. Он собирается также бороться с фальсификацией врачебных свидетельств и решать проблему идентификации мигрантов. Ранее общественный резонанс вызвали слова Зеехофера о том, что ислам не является частью Германии.
Комментарии2
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danko_fuflo 19 марта 2018 | 02:07
Зеехофер прав!!! Наконец то!
leomosk16 19 марта 2018 | 02:17
///Новый министр внутренних дел Германии намерен ускорить процедуру высылки нелегальных мигрантов...////
И правильно!
И России надо дать отчетливый и полновесный пожопников всем нелегалам!
Особенно бандеровско-гитлеровскому нацистскому русофобскому быдлу, перебравшемуся в Россию, чтобы поиметь, стырить на покушать....