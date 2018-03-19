Мосгорсуд планирует рассмотреть сегодня жалобу на приговор бывшему президенту Российской федерации баскетбола Юлии Аникеевой. Чертановский суд Москвы приговорил ее минувшей осенью к 4,5 годам колонии общего режима по делу о хищении 44 миллиона рублей. Приговор оглашали заочно, Аникеева бежала из-под домашнего ареста. В своем обращении к журналистам экс-президент федерации баскетбола объяснила такой шаг надуманностью предъявленного ей обвинения и «обреченностью на незаконный и несправедливый приговор».