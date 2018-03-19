Пикет против мусорного полигона прошел накануне под Волоколамском

Жители города вновь вышли к свалке «Ядрово». В этот раз они организовали театрализованную панихиду по экологии в районе. По словам самих организаторов, всего в акции участвовали около 500 человек. Бойцы ОМОНа в происходящее не вмешивались, пишет «МБХ. Медиа». По сведениям издания, многие волоколамцы решили бойкотировать выборы президента. Они считают, что власть игнорирует их требования и экологические проблемы района. В первую очередь люди добиваются закрытия мусорной свалки, которая, по их словам, виновна в неприятном запахе в городе. Протесты не прекращаются в Волоколамске довольно долгое время.