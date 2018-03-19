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02:02, 19 марта 2018

Пикет против мусорного полигона прошел накануне под Волоколамском

Жители города вновь вышли к свалке «Ядрово». В этот раз они организовали театрализованную панихиду по экологии в районе. По словам самих организаторов, всего в акции участвовали около 500 человек. Бойцы ОМОНа в происходящее не вмешивались, пишет «МБХ. Медиа». По сведениям издания, многие волоколамцы решили бойкотировать выборы президента. Они считают, что власть игнорирует их требования и экологические проблемы района. В первую очередь люди добиваются закрытия мусорной свалки, которая, по их словам, виновна в неприятном запахе в городе. Протесты не прекращаются в Волоколамске довольно долгое время.

Комментарии

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ringmenn 19 марта 2018 | 02:26

Как же так? А Собчак, с пеной у рта, доказывала Навальному что закрыла свалку под Волоколамском!!! Видимо так же, как мы войска из Сирии вывели!! Достойная ученица!!

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