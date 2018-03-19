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02:01, 19 марта 2018

Экспертов Организации по запрещению химического оружия ждут сегодня в Великобритании

Они должны будут исследовать образцы вещества, которое было использовано неизвестными против бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Кроме того, специалисты, как ожидается, возьмут пробы воздуха из дома Скрипаля, паба и ресторана, которые он  посещал, пробы с  его автомобиля и биомедицинские пробы, взятые у самих пострадавших. Министр иностранных дал Великобритании Борис Джонсон тем временем сказал журналистам, что Лондон предлагал Москве сотрудничество в расследовании покушения на Скрипаля. Более того, британское правительство было готов допустить следователей из России к этому делу.

Комментарии

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kara 19 марта 2018 | 02:13

а у ОЗХО найдется мужество пригласить хотя бы одного эксперта из России. на кону стоит репутация государства и было бы не лишним пригласить эксперта.

sim202_ 19 марта 2018 | 02:19

kara:
/// Министр иностранных дал Великобритании Борис Джонсон тем временем сказал журналистам, что Лондон предлагал Москве сотрудничество в расследовании покушения на Скрипаля. Более того, британское правительство было готов допустить следователей из России к этому делу.///

kara 19 марта 2018 | 02:24

sim202_: что то я такого не помню. наоборот помню,тем более,что Эхо среагировало бы.

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