Экспертов Организации по запрещению химического оружия ждут сегодня в Великобритании

Они должны будут исследовать образцы вещества, которое было использовано неизвестными против бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Кроме того, специалисты, как ожидается, возьмут пробы воздуха из дома Скрипаля, паба и ресторана, которые он посещал, пробы с его автомобиля и биомедицинские пробы, взятые у самих пострадавших. Министр иностранных дал Великобритании Борис Джонсон тем временем сказал журналистам, что Лондон предлагал Москве сотрудничество в расследовании покушения на Скрипаля. Более того, британское правительство было готов допустить следователей из России к этому делу.