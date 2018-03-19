02:01, 19 марта 2018
Более 76% голосов получает Владимир Путин на президентских выборах
К этому часу обработаны уже 87% протоколов. Как отмечает «Интерфакс», Путин превзошел результат прошлых выборов в абсолютных цифрах. Он получает почти 46 млн. голосов. На втором месте идет кандидат от КПРФ Павел Грудинин – более 12% голосов. Третьим – Владимир Жириновский, менее 6%.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
danko_fuflo 19 марта 2018 | 02:05
Вот это правильно!!!
pmasel 19 марта 2018 | 02:08
danko_fuflo: Рабское поведение. Однако фига в кармане всегда. Не факт, что будет момент ее показать.
rips3 19 марта 2018 | 02:09
Вообще не радует такой результат Путина.. Но прям в восторге от результата либероты - ксю + явлинский не набрали даже 4%!!))) Даже Титова если к ним приплюсовать все равно не будет 4%!)
Вот ваше место либерота..
salut__521 19 марта 2018 | 02:18
46 млн = 15 млн понятых + 15 млн подставных + 15 млн карусельных + 1 млн нарисованных.
Ну все сходится...