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02:01, 19 марта 2018

Более 76% голосов получает Владимир Путин на президентских выборах

К этому часу обработаны уже 87% протоколов. Как отмечает «Интерфакс», Путин превзошел результат прошлых выборов в абсолютных цифрах. Он получает почти 46 млн. голосов. На втором месте идет кандидат от КПРФ Павел Грудинин – более 12% голосов. Третьим – Владимир Жириновский, менее 6%.

Комментарии

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danko_fuflo 19 марта 2018 | 02:05

Вот это правильно!!!

pmasel 19 марта 2018 | 02:08

danko_fuflo: Рабское поведение. Однако фига в кармане всегда. Не факт, что будет момент ее показать.

rips3 19 марта 2018 | 02:09

Вообще не радует такой результат Путина.. Но прям в восторге от результата либероты - ксю + явлинский не набрали даже 4%!!))) Даже Титова если к ним приплюсовать все равно не будет 4%!)
Вот ваше место либерота..

salut__521 19 марта 2018 | 02:18

46 млн = 15 млн понятых + 15 млн подставных + 15 млн карусельных + 1 млн нарисованных.
Ну все сходится...

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