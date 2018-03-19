Более 76% голосов получает Владимир Путин на президентских выборах

К этому часу обработаны уже 87% протоколов. Как отмечает «Интерфакс», Путин превзошел результат прошлых выборов в абсолютных цифрах. Он получает почти 46 млн. голосов. На втором месте идет кандидат от КПРФ Павел Грудинин – более 12% голосов. Третьим – Владимир Жириновский, менее 6%.