01:44, 19 марта 2018
Путин превзошел результат прошлых выборов в абсолютных цифрах, получив 45,7 млн голосов после обработки 87,13%
Кандидат в президенты Владимир Путин превзошел результат прошлых выборов в абсолютных цифрах, получив 45,7 млн голосов избирателей после обработки 87,13% протоколов, передает корреспондент «Интерфакса».
На президентских выборах в 2012 году В.Путин одержал победу, получив 45 млн 602 тыс 075 голосов или 63,6%.
В.Путин также превзошел результат выборов 2000 года, когда он получил 39 млн 740 тыс. 434 голоса. На выборах президента В 2004 году он получил 49,5 млн голосов.
На президентских выборах в 2012 году В.Путин одержал победу, получив 45 млн 602 тыс 075 голосов или 63,6%.
В.Путин также превзошел результат выборов 2000 года, когда он получил 39 млн 740 тыс. 434 голоса. На выборах президента В 2004 году он получил 49,5 млн голосов.
Комментарии20
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danko_fuflo 19 марта 2018 | 01:54
Вот это правильно!!!
kripto2018 19 марта 2018 | 01:57
danko_fuflo: холуй конечно правильно что Путин теперь не имеет поддержки 86% населения, о которых все холуи так орали . Всего то 37% И это при гигантской поддержке административного ресурса ,когда сгоняли на выборы всех как рабов
danko_fuflo 19 марта 2018 | 02:00
kripto2018: хохлохолуй.
dr_alfalcon 19 марта 2018 | 02:08
danko_fuflo: Не истери. Лучше посмотри подборку сюжетов о вбросах от kamikadzedead. Шикарные пачечки вбрасывались;) Такие же толстые ,как ряды ментов на митингах навального ;)
ringmenn 19 марта 2018 | 02:35
dr_alfalcon: Ты ему предлагаешь сюжеты посмотреть, прям как нормальному человеку! Ты чего, не видишь с чем дело имеешь?
kripto2018 19 марта 2018 | 02:17
danko_fuflo: тут все хохлы кроме тебя...видать тебя хохлы когда то изнасиловали, вот ты в опущенках и ходишь
ringo35 19 марта 2018 | 02:24
danko_fuflo: ты хохлоимбецил
kara 19 марта 2018 | 01:56
ау! хомячки! чуда не случилось, завтра на работу!
lnmanusnostras1 19 марта 2018 | 01:59
kara: да многие тут в коментах копейку зарабатывали но видимо прикроют гранты и погонять поганой после таких результатов.
dr_alfalcon 19 марта 2018 | 02:06
lnmanusnostras1: Что думаешь таки позволят рашке-говняшке(цитата) стать КНДР 2.0 ;)
ringmenn 19 марта 2018 | 02:40
lnmanusnostras1: Это точно. Весь госаппарат в поту, а даже половину не набрали. Смех да и только - лидер меньшинства!! Звучит гордо!!
dr_alfalcon 19 марта 2018 | 02:04
kara: Пфф, а ты до последнего считал ,что диктатора не переназначат? Этим ты и отличаешься от нормальных людей. К примеру :
Букмекерская Контора «Гол+Пас» оценивает вероятность того, что Владимир Путин продолжит занимать пост президента России, коэффициентом 1,1
Это наименьший коэффициент в букмекерской конторе за все время её существования;)
Вот такие дела.
kara 19 марта 2018 | 02:07
dr_alfalcon: а что значит переназначат? я, его выбрал, лично ногами сходили выбрал,НО, на последние шесть лет.
dr_alfalcon 19 марта 2018 | 02:10
kara: Выбрать можно на выборах, дурашка;) Что-то я не видел таковых на рашке-говняшке(цитата). и ладно бы я. Я бИндеровец-людожер. Проблема в том,что этого не видел никто в цивилизованном мире ;)
ringmenn 19 марта 2018 | 02:43
kara: Смотри, что бы они не стали твоими последними 6 годами!!!!!
Я, ЕГО ВЫБРАЛ!! Пипец, бывают же такие идиоты!!
zztop1960 19 марта 2018 | 02:05
kara: Парламентские выборы в Германии (1933, ноябрь) В Бремене нацистов поддержали 79,6 %, в Берлине — 78,6 %, в Лейпциге — 79,8 %. В среднем по стране нацисты получили 92,11 % голосов (39 655 224 — «за», 3 398 249 недействительных бюллетеней; общее число избирателей — 45 178 701).
ringmenn 19 марта 2018 | 02:37
kara: У тебя работа есть??? Вау!!!
timber_head 19 марта 2018 | 02:02
Ой, неужели?! Так неожиданно... А для него-то как неожиданно... Как бы он не перевозбудился от такой неожиданной радости, а то ведь так можно и на лафет прилечь.
salut__521 19 марта 2018 | 02:05
Прохиндо-рэкордсмэн. Самому, интересно, не противно было накануне циферки карандашиком подгонять на ЦУ для ЦИКа?..
ringmenn 19 марта 2018 | 02:32
Все таки накидали до 45 суки!! Один хрен, даже такими титаническими усилиями, до половины не дотянули. Так что, как не скачи петухом по сцене, а большинство Вова НЕ С ТОБОЙ!!! Не почувствуешь ты локоть каждого Россиянина, если только под ребрами!!!