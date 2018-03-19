Сергей Бабурин в дальнейшем планирует активно участвовать в политической жизни страны

Кандидат в президенты от партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщил, что в дальнейшем планирует активно участвовать в политической жизни страны. «Я ушел из политики, когда началась эпоха подмен и имитаций. Я не захотел в этом участвовать, тем более в тот момент начали делать что-то. Так вот, на сегодняшний день, на мой взгляд, эпоха имитации должна завершаться, и начинается эпоха перемен. Именно поэтому я вернулся. И я намерен этим заниматься в политике серьезно», — сказал он, отвечая на вопрос журналиста радиостанции о том, намерен ли Бабурин баллотироваться в президенты России в 2024 году.

Бабурин также сообщил, что «Российский общенародный союз» будет участвовать во всех предстоящих выборах, в том числе московских. При этом на вопрос о том, выдвинет ли политик свою кандидатуру на выборах мэра Москвы, Бабурин ответил: «Поживем – увидим».

«Я надеюсь, что у «Российского общенародного союза» будет кандидат на выборах мэра Москвы. У нас есть и другие достойные кандидаты», — добавил он.