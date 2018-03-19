Россияне выиграли бронзу в эстафете на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в Норвегии.

Победу одержали хозяева турнира. Вторыми стали австрийцы. Этап в Норвегии был предпоследним в программе Кубка мира. Завершится сезон в Тюмени в конце марта.