Z Архив новостей новости
5 0 6 0
01:33, 19 марта 2018

Россияне выиграли бронзу в эстафете на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в Норвегии

Россияне выиграли бронзу в эстафете на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в Норвегии.
Победу одержали хозяева турнира. Вторыми стали австрийцы. Этап в Норвегии был предпоследним в программе Кубка мира. Завершится сезон в Тюмени в конце марта.

Комментарии

0

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

Сегодня в эфире