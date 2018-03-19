01:33, 19 марта 2018
Россияне выиграли бронзу в эстафете на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в Норвегии
Россияне выиграли бронзу в эстафете на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в Норвегии.
Победу одержали хозяева турнира. Вторыми стали австрийцы. Этап в Норвегии был предпоследним в программе Кубка мира. Завершится сезон в Тюмени в конце марта.
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