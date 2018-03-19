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01:32, 19 марта 2018

Воздушный гимнаст «Цирка дю Солей» Ян Арно сорвался при исполнении трюка во Флориде

Как передает «Рейтер», от полученных травм артист умер в местной больнице. 38-летний гимнаст выступал в «Цирке дю Солей» более 15 лет и считался одним из самых опытных артистов. В  руководстве цирка говорят, что это третий случай смерти артиста в истории «Цирка дю солей» за последние 34 года.

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