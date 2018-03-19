01:32, 19 марта 2018
Воздушный гимнаст «Цирка дю Солей» Ян Арно сорвался при исполнении трюка во Флориде
Как передает «Рейтер», от полученных травм артист умер в местной больнице. 38-летний гимнаст выступал в «Цирке дю Солей» более 15 лет и считался одним из самых опытных артистов. В руководстве цирка говорят, что это третий случай смерти артиста в истории «Цирка дю солей» за последние 34 года.
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт