01:32, 19 марта 2018
Израильтянин, получивший ножевые ранения в Старом городе Иерусалима, скончался
Как пишет «Гаарец», нападение было совершено у входа на Храмовую гору. Погибший работал там охранником, но в момент атаки не находился на службе и не был вооружен. Рейтер отмечает, что нападение совершил 28-летний палестинец. Он был застрелен на месте происшествия.
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