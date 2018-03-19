Израильтянин, получивший ножевые ранения в Старом городе Иерусалима, скончался

Как пишет «Гаарец», нападение было совершено у входа на Храмовую гору. Погибший работал там охранником, но в момент атаки не находился на службе и не был вооружен. Рейтер отмечает, что нападение совершил 28-летний палестинец. Он был застрелен на месте происшествия.