01:31, 19 марта 2018
Дональд Трамп обрушился с критикой на спецпрокурора Роберта Мюллера
У себя в Твиттере президент США пишет, что расследование т.н. «русского следа» является нечестным, и вновь заявляет, что в ходе предвыборной кампании никакого сговора между его штабом и Россией не было. Президент также добавил, что расследованием руководят «закоренелые демократы» и сторонники его проигравшей оппонентки Хиллари Клинтон.
Комментарии4
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ospa82 19 марта 2018 | 01:46
" Это не следует расследовать, потому что этого не было"...Фигляр...
neyexo 19 марта 2018 | 01:48
Пускай поздравляет.
Боюсь, кроме Сербии и Средней Азии никто не поздравит
felik23 19 марта 2018 | 01:58
*****вновь заявляет, что в ходе предвыборной кампании никакого сговора между его штабом и Россией не было*****. https://youtu.be/Fn-1FnvM1-8
ed81 19 марта 2018 | 02:00
Пора бы Трампу успокоиться ..., сынок ,это тебе не Россия!