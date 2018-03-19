Дональд Трамп обрушился с критикой на спецпрокурора Роберта Мюллера

У себя в Твиттере президент США пишет, что расследование т.н. «русского следа» является нечестным, и вновь заявляет, что в ходе предвыборной кампании никакого сговора между его штабом и Россией не было. Президент также добавил, что расследованием руководят «закоренелые демократы» и сторонники его проигравшей оппонентки Хиллари Клинтон.