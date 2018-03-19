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01:31, 19 марта 2018

Дональд Трамп обрушился с критикой на спецпрокурора Роберта Мюллера

У себя в Твиттере президент США пишет, что расследование т.н. «русского следа» является нечестным, и вновь заявляет, что в ходе предвыборной кампании никакого сговора между его штабом и Россией не было. Президент также добавил, что расследованием руководят «закоренелые демократы» и сторонники его проигравшей оппонентки Хиллари Клинтон.

Комментарии

4

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ospa82 19 марта 2018 | 01:46

" Это не следует расследовать, потому что этого не было"...Фигляр...

neyexo 19 марта 2018 | 01:48

Пускай поздравляет.
Боюсь, кроме Сербии и Средней Азии никто не поздравит

(комментарий скрыт)

felik23 19 марта 2018 | 01:58



*****вновь заявляет, что в ходе предвыборной кампании никакого сговора между его штабом и Россией не было*****. https://youtu.be/Fn-1FnvM1-8

ed81 19 марта 2018 | 02:00

Пора бы Трампу успокоиться ..., сынок ,это тебе не Россия!

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