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01:31, 19 марта 2018

Осужденного по делу «крымских террористов» Александра Кольченко с 8 марта содержат в ШИЗО ИК  в  Копейске

Осужденного по делу т.н. «крымских террористов» Александра Кольченко с 8 марта содержат в ШИЗО ИК  в  Копейске. Об этом сообщает правозащитница Татьяна Щур. По ее словам, Кольченко наказан, якобы, за передвижение без охраны по тем местам, где это и так разрешено: например, в библиотеку или в столовую. Как отмечает Щур, перед этим Кольченко отправляли в ШИЗО на 10 дней перед Новым годом. Тогда причиной стало нарушений формы одежды. Кроме того, перед отправкой в ШИЗО Кольченко получил поздравительную телеграмму из консульства Украины.

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