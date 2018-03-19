Бабурин назвал «глупостью» предположение о том, что он участвовал в выборах в качестве спойлера Жириновского

Кандидат в президенты Сергей Бабурин назвал «глупостью» предположение о том, что он участвовал в выборах президента России в качестве спойлера лидера ЛДПР Владимира Жириновского. В прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» С.Бабурин подчеркнул, что никогда не вступал в политическую конкуренцию с В.Жириновским. «С Жириновским не состязался никогда», — сказал он.

Бабурин рассказал, что его также обвиняли в попытке оттянуть голоса кандидата Павла Грудинина.

«Я просто знаю, что кое-кто пытался обвинить меня спойлером Грудинина, но потом принес извинения», — сказал он в эфире радиостанции «Эхо Москвы».