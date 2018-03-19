Владимир Путин лидирует на выборах с 76,18% голосов после обработки 80% бюллетеней

Кандидат в президенты РФ Владимир Путин с большим отрывом от соперников лидирует на выборах главы государства с результатом 76,18% по итогам обработки 80% протоколов избиркомов в регионах, передает корреспондент «Интерфакса» из Центризбиркома. За В.Путина проголосовали свыше 40,4 млн избирателей, свидетельствуют данные на интерактивном экране в информационном центре ЦИК. На втором месте — кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 12,30% голосов, его результат продолжает снижаться. На третьем месте — лидер ЛДПР Владимир Жириновский с 5,98%, который за последние полчаса потерял около 0,3 процента и опускается ниже отметки в 6%.