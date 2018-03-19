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01:08, 19 марта 2018

Владимир Путин лидирует на выборах с 76,18% голосов после обработки 80% бюллетеней

Кандидат в президенты РФ Владимир Путин с большим отрывом от соперников лидирует на выборах главы государства с результатом 76,18% по итогам обработки 80% протоколов избиркомов в регионах, передает корреспондент «Интерфакса» из Центризбиркома. За В.Путина проголосовали свыше 40,4 млн избирателей, свидетельствуют данные на интерактивном экране в информационном центре ЦИК. На втором месте — кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 12,30% голосов, его результат продолжает снижаться. На третьем месте — лидер ЛДПР Владимир Жириновский с 5,98%, который за последние полчаса потерял около 0,3 процента и опускается ниже отметки в 6%.

Комментарии

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deir_ez_zor 19 марта 2018 | 01:17

Вот это сюрприз, никто бы не подумал. Это же надо...

zapadnay 19 марта 2018 | 01:18

В твиттере пишут - от общего числа проголосовавших избирателей у Путина менее 50%.

serge_moro 19 марта 2018 | 01:25

zapadnay: Одним Путин несет смерть,горе и нищету, другим он несет золотые яйца и вседозволенность

sokal123 19 марта 2018 | 01:18

Ну вот население России выбрало себе президента ,пока на шесть лет . Поздравляю ,население.

angmarsky 19 марта 2018 | 01:19

Все, что тут можно сказать: #EscapeFromRussia

antiputin_antifa 19 марта 2018 | 01:28

40-45% явки холопов, ментов, вонючей гэбни и бюджетного быдла, вбросы учителей

путин - НЕЛЕГИТИМЕН !

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