01:03, 19 марта 2018
Мужская сборная России по биатлону завоевала бронзу на этапе Кубка мира в Норвегии
Максим Цветков, Антон Бабиков, Дмитрий Малышко и Антон Шипулин пришли третьими в эстафете 4х7,5 км. Первое место заняла команда Норвегии, серебро досталось австрийцам. В общем зачете эстафетных гонок сборная России заняла пятое место. В нынешнем сезоне российские биатлонисты уже дважды занимали третье место в эстафетах. Следующий этап через несколько дней стартует в Тюмени.
Комментарии1
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salut__521 19 марта 2018 | 01:25
Лучше бы написали, как великий царапо-пробирочник Шипулин проср...л серебро.