Мужская сборная России по биатлону завоевала бронзу на этапе Кубка мира в Норвегии

Максим Цветков, Антон Бабиков, Дмитрий Малышко и Антон Шипулин пришли третьими в эстафете 4х7,5 км. Первое место заняла команда Норвегии, серебро досталось австрийцам. В общем зачете эстафетных гонок сборная России заняла пятое место. В нынешнем сезоне российские биатлонисты уже дважды занимали третье место в эстафетах. Следующий этап через несколько дней стартует в Тюмени.