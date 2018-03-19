На Украине был найден мертвым летчик, которого российская пресса называла причастным к гибели малайзийского «Боинга»

Владислав Волошин с 2012 по 2016 год был пилотом штурмовика Су-25 Николаевской бригады тактической авиации. В начале этого года он стал исполняющим обязанности директора Николаевского международного аэропорта. Местная пресса пишет, что полиция возбудила дело по статье об убийстве. В то же время, по предварительной информации, Волошин, возможно, покончил с собой.

Версию о том, что бывший военный летчик может быть причастен к атаке в 2014 году на малайзийский «Боинг», опровергали прокуратуры Нидерландов и Украины.