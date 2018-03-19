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01:02, 19 марта 2018

На Украине был найден мертвым летчик, которого российская пресса называла причастным к гибели малайзийского «Боинга»

Владислав Волошин с 2012 по 2016 год был пилотом штурмовика Су-25 Николаевской бригады тактической авиации. В начале этого года он стал исполняющим обязанности директора Николаевского международного аэропорта. Местная пресса пишет, что полиция возбудила дело по статье об убийстве. В то же время, по предварительной информации, Волошин, возможно, покончил с собой.

Версию о том, что бывший военный летчик может быть причастен к атаке в 2014 году на малайзийский «Боинг», опровергали прокуратуры Нидерландов и  Украины.

Комментарии

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vsehporvem 19 марта 2018 | 01:06

Награда нашла героя!!!

ebze 19 марта 2018 | 01:14

vsehporvem: награда за что, хотелось бы уточнить?

kit07_12 19 марта 2018 | 01:17

ebze: За то, шо он не сбивал боинг, и ваще не летал в тот день... а вы шо подумали?

kit07_12 19 марта 2018 | 01:15

vsehporvem: На Боинг он не нападал, но на всякий случай, СБУ его убрало.
Самоубийство из огнестрельногоь оружия вна Украине щас в моде. Некоторые самоубийцы делают себе контрольный выстрел в голову, чтобы наверняка. Сашко Билый застрелился с надетыми наручниками - уметь надо.

irdo 19 марта 2018 | 01:25

vsehporvem:
Награда нашла героя!!!
============
Концы обрубают?

aleksandr39 19 марта 2018 | 01:31

vsehporvem: Боинг сбила Россия " Буком " ,командовал операцией Гиркин ,погоняло " стрелка " .

sergei_tn 19 марта 2018 | 01:18

И подозревала-то его только Россия.

Эдакий симметричный ответ, на подозрение в ее адрес :)

sokal123 19 марта 2018 | 01:20

sergei_tn: Убрали ,что бы думали ,что совесть замучила.

kit07_12 19 марта 2018 | 01:20

sergei_tn: Российский след увидели, по неполживой привычке? Тогда объясните, зачем украиньские следаки покрывают ФСБучных убийц, классифицируя произошедшее як самоубийство? Зрада?

grizzlybear 19 марта 2018 | 01:24

Жалко парня и его детишек.
Как и всю Украину.

igorkot__1 19 марта 2018 | 01:26

grizzlybear: Пожалел ватник кобылу. Оставил хвост да гриву.

furuncul1 19 марта 2018 | 01:26

Вряд ли полоний. Скорее, новичок.

salut__521 19 марта 2018 | 01:30

Или нервно-гипнотический "новичок 2", или снайпер через форточку. Грубо стали работать фсбэшники, пошло, скучно, топорно...

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