01:02, 19 марта 2018
На Украине был найден мертвым летчик, которого российская пресса называла причастным к гибели малайзийского «Боинга»
Владислав Волошин с 2012 по 2016 год был пилотом штурмовика Су-25 Николаевской бригады тактической авиации. В начале этого года он стал исполняющим обязанности директора Николаевского международного аэропорта. Местная пресса пишет, что полиция возбудила дело по статье об убийстве. В то же время, по предварительной информации, Волошин, возможно, покончил с собой.
Версию о том, что бывший военный летчик может быть причастен к атаке в 2014 году на малайзийский «Боинг», опровергали прокуратуры Нидерландов и Украины.
Комментарии13
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vsehporvem 19 марта 2018 | 01:06
Награда нашла героя!!!
ebze 19 марта 2018 | 01:14
vsehporvem: награда за что, хотелось бы уточнить?
kit07_12 19 марта 2018 | 01:17
ebze: За то, шо он не сбивал боинг, и ваще не летал в тот день... а вы шо подумали?
kit07_12 19 марта 2018 | 01:15
vsehporvem: На Боинг он не нападал, но на всякий случай, СБУ его убрало.
Самоубийство из огнестрельногоь оружия вна Украине щас в моде. Некоторые самоубийцы делают себе контрольный выстрел в голову, чтобы наверняка. Сашко Билый застрелился с надетыми наручниками - уметь надо.
irdo 19 марта 2018 | 01:25
vsehporvem:
Награда нашла героя!!!
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Концы обрубают?
aleksandr39 19 марта 2018 | 01:31
vsehporvem: Боинг сбила Россия " Буком " ,командовал операцией Гиркин ,погоняло " стрелка " .
sergei_tn 19 марта 2018 | 01:18
И подозревала-то его только Россия.
Эдакий симметричный ответ, на подозрение в ее адрес :)
sokal123 19 марта 2018 | 01:20
sergei_tn: Убрали ,что бы думали ,что совесть замучила.
kit07_12 19 марта 2018 | 01:20
sergei_tn: Российский след увидели, по неполживой привычке? Тогда объясните, зачем украиньские следаки покрывают ФСБучных убийц, классифицируя произошедшее як самоубийство? Зрада?
grizzlybear 19 марта 2018 | 01:24
Жалко парня и его детишек.
Как и всю Украину.
igorkot__1 19 марта 2018 | 01:26
grizzlybear: Пожалел ватник кобылу. Оставил хвост да гриву.
furuncul1 19 марта 2018 | 01:26
Вряд ли полоний. Скорее, новичок.
salut__521 19 марта 2018 | 01:30
Или нервно-гипнотический "новичок 2", или снайпер через форточку. Грубо стали работать фсбэшники, пошло, скучно, топорно...