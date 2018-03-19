01:02, 19 марта 2018
Неизвестный напал с ножом на израильтянина в Старом городе в Иерусалиме
Сотрудники правоохранительных органов застрелили злоумышленника, передает местное телевидение. Сообщается, что при нападавшем обнаружен турецкий паспорт. Один человек получил ранения, спустя несколько часов он скончался в больнице. Сам инцидент произошел возле Западной стены.
В пятницу на Западном берегу реки Иордан палестинский водитель протаранил группу солдат. Погибли два человека. Напряженность возросла в Иерусалиме после того, как в конце прошлого года президент США Дональд Трамп признал город столицей Израиля.
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