Z Архив новостей новости
5 0 6 0
01:02, 19 марта 2018

Неизвестный напал с ножом на израильтянина в Старом городе в Иерусалиме

Сотрудники правоохранительных органов застрелили злоумышленника, передает местное телевидение. Сообщается, что при нападавшем обнаружен турецкий паспорт. Один человек получил ранения, спустя несколько часов он скончался в больнице. Сам инцидент произошел возле Западной стены.

В пятницу на Западном берегу реки Иордан палестинский водитель протаранил группу солдат. Погибли два человека. Напряженность возросла в Иерусалиме после того, как в конце прошлого года президент США Дональд Трамп признал город столицей Израиля.

Комментарии

0

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

Сегодня в эфире