01:01, 19 марта 2018
Руководителя Главного следственного управления СКР по Москве Александра Дрыманова ждут сегодня в Мосгорсуде
Он должен дать показания по делу начальника управления собственной безопасности ведомства, полковника Михаила Максименко. Того обвиняют в получении взяток в особо крупном размере. Дрыманов подтвердил на прошлой неделе «Интерфаксу», что придет на заседание к 11 утра. Между тем в обвинительном заключении по этому делу говорится, что Дрыманов является одним из тех, кто также получил взятку. Хотя проходит он только в качестве свидетеля, отмечает агентство.
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