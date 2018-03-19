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01:01, 19 марта 2018

Путин: Россия непричастна к покушению на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь

Россия непричастна к покушению на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь, настаивает Владимир Путин. У Москвы, по словам президента, нет таких отравляющих средств. Она, в  отличие от западных партнеров, ликвидировала свои запасы химического оружия. Кроме того, уверен Путин, если бы против Скрипаля применили боевое отравляющее вещество, люди погибли бы на месте. Президент в первый раз официально прокомментировал случившееся в начале месяца в Великобритании. По словам Путина, об отравлении Скрипаля он узнал от журналистов. Лондон возлагает вину за это покушение на Москву.

Комментарии

7

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prosto_tac 19 марта 2018 | 01:06

Интересно ,откуда он знает чем отравили скрипаля?

holic 19 марта 2018 | 01:07

Кто-то помнит, когда он не врал?
Ну хоть по одному эпизоду?

irdo 19 марта 2018 | 01:28

Путин: Россия непричастна к покушению на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь
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Заметьте, что это заявление Путина после результатов выборов,
на которых он получил карт бланш говорить от имени и по поручению от рос.населения,
которое выдало ему этот мандат.

В общем, то ли еще будет...

tks 19 марта 2018 | 01:09

[:|||Кроме того, уверен Путин, если бы против Скрипаля применили боевое отравляющее вещество, люди погибли бы на месте|||:]

А такое понятие, как "дозировка" или "концентрация" Узурпатору известно?

salut__521 19 марта 2018 | 01:13

Грешно врать на митинге-концерте в собственную чес...ээээ.... подлость. Ну что оправдывает фюрера, так это то, что говорить, обещать и врать он начал одновременно и необратимо.

mazeno 19 марта 2018 | 01:16

читал газету - опа , отравили..ну это не мы подумал путин, мы все уничтожили, надо людям рассказать

leomosk16 19 марта 2018 | 01:29

///Путин: Россия непричастна к покушению на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь...///

А что, хабалка Тереза какеетам или пакостный клоун-хам, который у ее министром индел, хотя бы одно доказательство причастности России к ликвидации британскими спецслужбами их ненужного агента предоставили?

Нет, не предоставили.
И умудрились войти в многовековую историю международной дипломатии как тупое, цинично-лживог Говно....

Сегодня в эфире