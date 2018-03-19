///Путин: Россия непричастна к покушению на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь...///

Россия непричастна к покушению на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь, настаивает Владимир Путин. У Москвы, по словам президента, нет таких отравляющих средств. Она, в отличие от западных партнеров, ликвидировала свои запасы химического оружия. Кроме того, уверен Путин, если бы против Скрипаля применили боевое отравляющее вещество, люди погибли бы на месте. Президент в первый раз официально прокомментировал случившееся в начале месяца в Великобритании. По словам Путина, об отравлении Скрипаля он узнал от журналистов. Лондон возлагает вину за это покушение на Москву.