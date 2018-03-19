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01:00, 19 марта 2018

Владимир Путин набирает более 76% голосов на президентских выборах

Такие данные представил Центризбирком после обработки 74% бюллетеней. На втором месте идет кандидат от КПРФ Павел Грудинин – более 12% голосов. Третьим – Владимир Жириновский, около 6%.

Комментарии

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hrenvam 19 марта 2018 | 01:06

Всё ожидаемо. Но вопрос к Геннадию Зюганову.

serge_moro 19 марта 2018 | 01:09

hrenvam: Путин сказал,что мы будем работать еще более результативно.

По-видимому это означает,что воровство и заказные убийства выйдут на новый масштабный уровень и российская элита попoлнит свои закрома сотнями дополнительных миллиардов ,которые будут жадно выводиться из госбюджета страны следующие 6 лет.

Отравление и убийства предателей,избиение и посадка оппозиционеров будут набирать обороты, и глумление над законaми РФ продолжится все 6 следующих лет.

За 18 лет Путин приобрел огромный опыт разворовывания страны , сокращения населения, устрашения неугодных его режиму,,ликвидация и арест оппозиции,

шантаж и запугивание всего мира ядерным оружием и оружием,,которого ни у кого нет,,а есть только у Путина, в его нездоровом воображении ,показанному на весь мир мультиков,где летают путинские ракеты по всей Земле и бдят спокойствие воров РФ.

ЗА 18 лет Путин прославил Россию на Каширке, на Дубровке, в Домодедово, в Волгограде, в Питере, в Крыму, в Донбассе,в Египте, в Сирии,в Лондоне, в Сербии, в Аргентине и наконец на Москворецком мосту, который в народе переименован в мост Немцова..А сколько нас ждет сюрпризов,скандалов и трауров следующие 6 лет ,мы можем только гадать на кофейной гуще,с подмешанным аргентинским коксом .

tks 19 марта 2018 | 01:15

serge_moro: Ульянов и Джугашвили убили в людях Совесть. Путин убил в людях Душу. Стараниями этих упырей, люди превратились в массы.

socialism 19 марта 2018 | 01:31

tks: Ничего подобного. Если бы в российских людях убили Душу, то на выборах победили бы западные прихвостни.
Длинные очереди граждан России желающих проголосовать во всех странах и пение нашего Гимна в Нью Йорке заслужили аплодисменты и уважение. Молодцы!

salut__521 19 марта 2018 | 01:07

Карусель, карусель завершила рассказ.
Это сказки, песни и веселье!
Карусель, карусель — это радость для нас,
Прокатили всех на карусели!

rico76 19 марта 2018 | 01:10

salut__521: Ты сам себе-то веришь, клоун?

holic 19 марта 2018 | 01:11

Вброс достиг 76%...

tks 19 марта 2018 | 01:11

Голосуй-не-голосуй будет #хутин# один #пуй#!

piter_ug 19 марта 2018 | 01:15

На моем участке, Юго-Запад Москвы: от числа пришедших - 69,53%, от общего кол-ва избирателей - 41,73%

tibesti 19 марта 2018 | 01:19

Хорошая работа технологов, сми, безлимит, админресурс. А каким должен быть результат?

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