01:00, 19 марта 2018
Владимир Путин набирает более 76% голосов на президентских выборах
Такие данные представил Центризбирком после обработки 74% бюллетеней. На втором месте идет кандидат от КПРФ Павел Грудинин – более 12% голосов. Третьим – Владимир Жириновский, около 6%.
Комментарии10
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hrenvam 19 марта 2018 | 01:06
Всё ожидаемо. Но вопрос к Геннадию Зюганову.
serge_moro 19 марта 2018 | 01:09
hrenvam: Путин сказал,что мы будем работать еще более результативно.
По-видимому это означает,что воровство и заказные убийства выйдут на новый масштабный уровень и российская элита попoлнит свои закрома сотнями дополнительных миллиардов ,которые будут жадно выводиться из госбюджета страны следующие 6 лет.
Отравление и убийства предателей,избиение и посадка оппозиционеров будут набирать обороты, и глумление над законaми РФ продолжится все 6 следующих лет.
За 18 лет Путин приобрел огромный опыт разворовывания страны , сокращения населения, устрашения неугодных его режиму,,ликвидация и арест оппозиции,
шантаж и запугивание всего мира ядерным оружием и оружием,,которого ни у кого нет,,а есть только у Путина, в его нездоровом воображении ,показанному на весь мир мультиков,где летают путинские ракеты по всей Земле и бдят спокойствие воров РФ.
ЗА 18 лет Путин прославил Россию на Каширке, на Дубровке, в Домодедово, в Волгограде, в Питере, в Крыму, в Донбассе,в Египте, в Сирии,в Лондоне, в Сербии, в Аргентине и наконец на Москворецком мосту, который в народе переименован в мост Немцова..А сколько нас ждет сюрпризов,скандалов и трауров следующие 6 лет ,мы можем только гадать на кофейной гуще,с подмешанным аргентинским коксом .
tks 19 марта 2018 | 01:15
serge_moro: Ульянов и Джугашвили убили в людях Совесть. Путин убил в людях Душу. Стараниями этих упырей, люди превратились в массы.
socialism 19 марта 2018 | 01:31
tks: Ничего подобного. Если бы в российских людях убили Душу, то на выборах победили бы западные прихвостни.
Длинные очереди граждан России желающих проголосовать во всех странах и пение нашего Гимна в Нью Йорке заслужили аплодисменты и уважение. Молодцы!
salut__521 19 марта 2018 | 01:07
Карусель, карусель завершила рассказ.
Это сказки, песни и веселье!
Карусель, карусель — это радость для нас,
Прокатили всех на карусели!
rico76 19 марта 2018 | 01:10
salut__521: Ты сам себе-то веришь, клоун?
holic 19 марта 2018 | 01:11
Вброс достиг 76%...
tks 19 марта 2018 | 01:11
Голосуй-не-голосуй будет #хутин# один #пуй#!
piter_ug 19 марта 2018 | 01:15
На моем участке, Юго-Запад Москвы: от числа пришедших - 69,53%, от общего кол-ва избирателей - 41,73%
tibesti 19 марта 2018 | 01:19
Хорошая работа технологов, сми, безлимит, админресурс. А каким должен быть результат?