На Украине покончил с собой летчик Владислав Волошин

Российские власти обвиняли его в атаке на малайзийский Boeing, сбитый над Донбассом. Международное расследование установило, что самолет сбили ракетой комплекса «Бук». «Интерфакс» со ссылкой на отдел коммуникации полиции Николаевской области сообщает, что 18 марта в Николаеве в собственной квартире застрелился 29-летний и.о. директора одного из коммунальных предприятий. Его имя не называется. Волошин с 2012 по 2016 год был пилотом штурмовика Су-2.