00:32, 19 марта 2018
На Украине покончил с собой летчик Владислав Волошин
Российские власти обвиняли его в атаке на малайзийский Boeing, сбитый над Донбассом. Международное расследование установило, что самолет сбили ракетой комплекса «Бук». «Интерфакс» со ссылкой на отдел коммуникации полиции Николаевской области сообщает, что 18 марта в Николаеве в собственной квартире застрелился 29-летний и.о. директора одного из коммунальных предприятий. Его имя не называется. Волошин с 2012 по 2016 год был пилотом штурмовика Су-2.
Комментарии10
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pushok1971 19 марта 2018 | 00:38
Теперь младенец-еврей исус его не примет, отправит в вечный ад за самоубийство. Как же так?
serhio_25__ 19 марта 2018 | 00:49
pushok1971: Несуществующий летчик Волошин покончил с собой. Несуществующий крымский мост мешает украинскому судоходству. А из-за несуществующего российского газа надо прикручивать.
УкропАгитПроп во всей красе.
liquidsky__ 19 марта 2018 | 00:50
Не выдержал военный груза загубленных невинных жизней или СБУ пригрозило детей и жену в рабство продать в какой-нибудь Дыростан ?
nevski153 19 марта 2018 | 00:39
Застрелился или ему помогли?
serhio_25__ 19 марта 2018 | 00:47
nevski153: Как Сашко Белый, два раза выстрелил в себя с руками за спиной и в наручниках.
fresh_breeze 19 марта 2018 | 01:25
serhio_25__:
А во время первого гос. переворота, так же, двумя выстрелами в голову, покончил с собой экс-министр внутренних дел Украины, Кравченко.
kara 19 марта 2018 | 00:41
началась зачистка
moderu 19 марта 2018 | 00:46
Кто-то прячет концы в воду?
salut__521 19 марта 2018 | 00:59
Фсбэшная работа, к бабке не ходи - травянули нервно-гипнотическим газом "новичок2". Ну путину в Гааге такой свидетель явно ни к чему...
mikr 19 марта 2018 | 01:02
Во-первых, российские власти не обвиняли Волошина, а настаивали на рассмотрении версии с его участием. Во-вторых, международное расследование не установило, что Боинг был сбит ракетой комплекса "Бук". Оно усердно пыталось подогнать следствие под заранее озвученный результат, но даже спустя почти 4 года никакого официального заключения так и не выработало. В-третьих, самоубийство пилота самолета, который так или иначе замешан в истории с Боингом, должно не просто прозвучать мимоходом, а грянуть громом, поскольку это событие вполне может оказаться продолжением одного из самых ужасных преступлений текущего века.