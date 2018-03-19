Территориальная избирательная комиссия поддержала решение признать выборы на участке в Люберцах несостоявшимися

Территориальная избирательная комиссия поддержала решение участкового избиркома признать выборы на участке в Люберцах несостоявшимися. Речь идет об участке, где был зафиксирован вброс бюллетеней. Как сообщает пресс-служба Мособлизбиркома, в случившемся теперь будут разбираться правоохранительные органы. Председатель этой избирательной комиссии и член комиссии с правом решающего голоса отстранены от работы.