00:32, 19 марта 2018
Территориальная избирательная комиссия поддержала решение признать выборы на участке в Люберцах несостоявшимися
Территориальная избирательная комиссия поддержала решение участкового избиркома признать выборы на участке в Люберцах несостоявшимися. Речь идет об участке, где был зафиксирован вброс бюллетеней. Как сообщает пресс-служба Мособлизбиркома, в случившемся теперь будут разбираться правоохранительные органы. Председатель этой избирательной комиссии и член комиссии с правом решающего голоса отстранены от работы.
Комментарии1
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ludvig14 19 марта 2018 | 00:57
Председатель этой избирательной комиссии и член комиссии с правом решающего голоса отстранены от работы.
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позже будут премированы и представлены к правительственным наградам! Орден первозданного (или переизбранного)