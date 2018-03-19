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00:32, 19 марта 2018

Территориальная избирательная комиссия поддержала решение признать выборы на участке в Люберцах несостоявшимися

Территориальная избирательная комиссия поддержала решение участкового избиркома признать выборы на участке в Люберцах несостоявшимися. Речь идет об участке, где был зафиксирован вброс бюллетеней. Как сообщает пресс-служба Мособлизбиркома, в случившемся теперь будут разбираться правоохранительные органы. Председатель этой избирательной комиссии и  член комиссии с  правом решающего голоса отстранены от работы.

Комментарии

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ludvig14 19 марта 2018 | 00:57

Председатель этой избирательной комиссии и член комиссии с правом решающего голоса отстранены от работы.
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позже будут премированы и представлены к правительственным наградам! Орден первозданного (или переизбранного)

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