00:31, 19 марта 2018
Владимир Путин пока не планирует никаких конституционных реформ
По его словам, все изменения в структуре госорганов произойдут после инаугурации. Путин также сказал, что планирует встречи с другими кандидатами в президенты. Отвечая на вопрос о возможности участия в президентских выборах в 2030 году, он сказал: «Это смешно, я что до ста лет здесь буду сидеть?».
Комментарии9
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el_borz 19 марта 2018 | 00:36
Ахааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа!
Кто его знает!!!
gonduras_on_kolima 19 марта 2018 | 01:02
// Это смешно, я что до ста лет здесь буду сидеть? //
О, проснулся.
Сотни миллионов пиплов по этому сабжу уже много лет хохочут и глумятся, а до одного тугодума только сейчас наконец-то дошло.
Но мне всё же интересно, как он дальше вертеться будет.
Ну, если конечно, выживет.
Наверное, будет долго и нудно обхаживать председателя Си с просьбой поделиться секретом фишки "изкреслатольконогамивперёд".
canary 19 марта 2018 | 00:42
отчего же? уже пора на безлимитный срок переходить.
neon001 19 марта 2018 | 00:48
canary: он и так до конца жизни будет сидеть путем махинаций. зачем ему безлимитка...
vedma2017 19 марта 2018 | 00:47
???
А какие "планирует" ???
Опять - секрет, который не нужно знать народу ?
"Обновит" конституцию и засекретит ее ?
leon0109 19 марта 2018 | 00:56
Ой, утешил, отец ты наш родной и незаменимый.
mickey 19 марта 2018 | 01:01
Конечно пока не планирует. Сначала банкет.
amebix 19 марта 2018 | 01:03
«Это смешно, я что до ста лет здесь буду сидеть?».
а у рабов галлерных выбор не велик. Греби Вова, греби!
iskandertahrir 19 марта 2018 | 01:21
Будет, будет сидеть. Будет сродни Рахмонову или Ниязову . "Символ нации". Зачем ему Конституция, скоро этот фиговый листок будет не нужен для прикрытия солнцеликой гордости. Запеваем : "Рассея, моя Рассея- от Крыма и до Енисея". Вот она наша страна-то!