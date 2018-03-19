Владимир Путин пока не планирует никаких конституционных реформ

По его словам, все изменения в структуре госорганов произойдут после инаугурации. Путин также сказал, что планирует встречи с другими кандидатами в президенты. Отвечая на вопрос о возможности участия в президентских выборах в 2030 году, он сказал: «Это смешно, я что до ста лет здесь буду сидеть?».