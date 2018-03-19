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00:31, 19 марта 2018

Владимир Путин пока не планирует никаких конституционных реформ

По его словам, все изменения в структуре госорганов произойдут после инаугурации. Путин также сказал, что планирует встречи с другими кандидатами в  президенты. Отвечая на вопрос о возможности участия в  президентских выборах в  2030 году, он сказал: «Это смешно, я что до ста лет здесь буду сидеть?».

Комментарии

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el_borz 19 марта 2018 | 00:36

Ахааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа!
Кто его знает!!!

gonduras_on_kolima 19 марта 2018 | 01:02

// Это смешно, я что до ста лет здесь буду сидеть? //
О, проснулся.
Сотни миллионов пиплов по этому сабжу уже много лет хохочут и глумятся, а до одного тугодума только сейчас наконец-то дошло.
Но мне всё же интересно, как он дальше вертеться будет.
Ну, если конечно, выживет.
Наверное, будет долго и нудно обхаживать председателя Си с просьбой поделиться секретом фишки "изкреслатольконогамивперёд".

canary 19 марта 2018 | 00:42

отчего же? уже пора на безлимитный срок переходить.

neon001 19 марта 2018 | 00:48

canary: он и так до конца жизни будет сидеть путем махинаций. зачем ему безлимитка...

vedma2017 19 марта 2018 | 00:47

???
А какие "планирует" ???
Опять - секрет, который не нужно знать народу ?
"Обновит" конституцию и засекретит ее ?

leon0109 19 марта 2018 | 00:56

Ой, утешил, отец ты наш родной и незаменимый.

mickey 19 марта 2018 | 01:01

Конечно пока не планирует. Сначала банкет.

amebix 19 марта 2018 | 01:03

«Это смешно, я что до ста лет здесь буду сидеть?».
а у рабов галлерных выбор не велик. Греби Вова, греби!

iskandertahrir 19 марта 2018 | 01:21

Будет, будет сидеть. Будет сродни Рахмонову или Ниязову . "Символ нации". Зачем ему Конституция, скоро этот фиговый листок будет не нужен для прикрытия солнцеликой гордости. Запеваем : "Рассея, моя Рассея- от Крыма и до Енисея". Вот она наша страна-то!

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