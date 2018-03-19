00:30, 19 марта 2018
Владимир Путин по итогам подсчета 60% протоколов набирает более 75% голосов избирателей
По данным ЦИК, на втором месте остается кандидат от КПРФ Павел Грудинин — около 13%, на третьей строчке – кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский — чуть более 6%. Далее расположились Ксения Собчак — 1,4%, Григорий Явлинский — 0,8%. Максим Сурайкин, Борис Титов и Сергей Бабурин все по 0,6.
Комментарии15
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liberal_vulgaris 19 марта 2018 | 00:33
Знатно явлинского опустили. Не ожидал :)
canary 19 марта 2018 | 00:39
liberal_vulgaris: Знал на что соглашался. После похабных дебатов ещё мог бы отказался от участия. На репутации этого дяди можно ставить точку.
serge_moro 19 марта 2018 | 00:40
canary: Путин сказал,что мы будем работать еще более результативно.
По-видимому это означает,что воровство и заказные убийства выйдут на новый масштабный уровень и российская элита попoлнит свои закрома сотнями дополнительных миллиардов ,которые будут жадно выводиться из госбюджета страны следующие 6 лет.
Отравление и убийства предателей,избиение и посадка оппозиционеров будут набирать обороты, и глумление над законaми РФ продолжится все 6 следующих лет.
За 18 лет Путин приобрел огромный опыт разворовывания страны , сокращения населения, устрашения неугодных его режиму,,ликвидация и арест оппозиции,
шантаж и запугивание всего мира ядерным оружием и оружием,,которого ни у кого нет,,а есть только у Путина, в его нездоровом воображении ,показанному на весь мир мультиков,где летают путинские ракеты по всей Земле и бдят спокойствие воров РФ.
ЗА 18 лет Путин прославил Россию на Каширке, на Дубровке, в Домодедово, в Волгограде, в Питере, в Крыму, в Донбассе,в Египте, в Сирии,в Лондоне, в Сербии, в Аргентине и наконец на Москворецком мосту, который в народе переименован в мост Немцова..А сколько нас ждет сюрпризов,скандалов и трауров следующие 6 лет ,мы можем только гадать на кофейной гуще,с подмешанным аргентинским коксом .
r88w556xl4 19 марта 2018 | 00:48
Это полное фиаско господ хомяков. Им, как полностью провалившими возложенное на них американскими кураторами, только и осталось, что дружно залезть в петлю.
liberal_vulgaris 19 марта 2018 | 01:06
r88w556xl4: угу. А ведь кураторы могут и спросить куда делись выделенные на борьбу с тираном средства. Боюсь, лидеров бессистемной оппозиции скоро начнут находить с пулей в голове :)
liberal_vulgaris 19 марта 2018 | 00:44
canary: теперь грише придется идти к кацу на передержку. как тому педику из рекламы. А мог ведь просто уйти на пенсию :)
sveklotron_7 19 марта 2018 | 00:35
75% от пришедших на выборы - это больше половины от вообще всех избирателей.
vorthyn 19 марта 2018 | 00:37
sveklotron_7: но меньше 50% от всего населения страны
sveklotron_7 19 марта 2018 | 00:43
vorthyn: Угу, включая грудных детей....
И еще намного меньше населения планеты.
Это если только людей считать.
А если вообще всех живых существ, включая растения, то там вообще у Путина мизер...
russsibiryak 19 марта 2018 | 00:56
sveklotron_7: Да иди уж, получай сосиску повара, хватит тут гундеть-то про население, шлюшка, Завтра на ковре повар вам всем объявит разрешение с ним сфотографироваться. Заслужили наконец-то, тролли.
tks 19 марта 2018 | 00:38
Давайте 80% ))) чего мелочиться да?..
guerrilleros 19 марта 2018 | 00:44
По интриге непредсказуемости и накалу страстей ,выборы путена в путены могут сравниться только с игрой путена в хоккей . Где игроков обеих команд заботит только одно : Как бы "всехпереиграл" ненароком не подскользнулся.
Ну чё , забавляйся ,путен , развлекайся . Скоро финальный свисток.
edward_1960 19 марта 2018 | 01:00
Уж давайте Путину сразу 110% Чего мелочится?
sadda 19 марта 2018 | 01:05
Да никто и не сомневался в результатах этих фальшивых выборов, проценты уже давно подсчитаны кому сколько. Все как обычно.
ushkujnik 19 марта 2018 | 01:10
Господа путинисты, не обольщайтесь! И умерьте пыл восторгов от вашей "победы"...
Когда наступит время "Ч", а оно придёт... И оно будет неизбежно...
Задайте себе вопрос - "Можешь выйти на площадь, Смеешь выйти на площадь В тот назначенный час?!"
И ответьте честно... И я, выходивший на площадь, утверждаю - большинство из вас, из тех миллионов, голосовавших за Путина, на площадь - НЕ ВЫЙДЕТ! Потому что вы - типичные и примитивные обыватели, а не граждане.
А вот те миллионы, осознанно голосовавшие за кандидата Национально-патриотических сил России, - на площадь ВЫЙДУТ! Потому что мы - Граждане, а не быдло...
Так что, жрите водку, гуляйте... И время у вас ещё есть.