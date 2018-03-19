Владимир Путин по итогам подсчета 60% протоколов набирает более 75% голосов избирателей

По данным ЦИК, на втором месте остается кандидат от КПРФ Павел Грудинин — около 13%, на третьей строчке – кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский — чуть более 6%. Далее расположились Ксения Собчак — 1,4%, Григорий Явлинский — 0,8%. Максим Сурайкин, Борис Титов и Сергей Бабурин все по 0,6.