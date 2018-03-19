Владимир Путин впервые прокомментировал скандал вокруг отравления в Лондоне Сергея Скрипаля и его дочери

Выступая на митинге-концерте на Манежной площади, Путин сказал, что об инциденте узнал из СМИ. Что касается вещества, о котором пишут — «Новичок», то, отметил Путин, если бы это было боевое вещество, люди погибли на месте. «У России нет таких веществ, мы их уничтожили в отличие от наших партнеров», — сказал президент. Кроме того, добавил он, «немыслимо, чтобы кто-то в России позволил подобные выходки перед президентскими выборами и чемпионатом мира по футболу».

Между тем, Британии известны сведения о разработке нервно-паралитического вещества в России. Об этом «Би-би-си» рассказал глава МИДа Борис Джонсон.

Борис Джонсон добавил, что решение о применении нервно-паралитического газа при убийстве бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля вероятно принял лично президент России Владимир Путин.