Владимир Путин впервые прокомментировал скандал вокруг отравления в Лондоне Сергея Скрипаля и его дочери
Выступая на митинге-концерте на Манежной площади, Путин сказал, что об инциденте узнал из СМИ. Что касается вещества, о котором пишут — «Новичок», то, отметил Путин, если бы это было боевое вещество, люди погибли на месте. «У России нет таких веществ, мы их уничтожили в отличие от наших партнеров», — сказал президент. Кроме того, добавил он, «немыслимо, чтобы кто-то в России позволил подобные выходки перед президентскими выборами и чемпионатом мира по футболу».
Между тем, Британии известны сведения о разработке нервно-паралитического вещества в России. Об этом «Би-би-си» рассказал глава МИДа Борис Джонсон.
Борис Джонсон добавил, что решение о применении нервно-паралитического газа при убийстве бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля вероятно принял лично президент России Владимир Путин.
Комментарии22
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edyunia 19 марта 2018 | 00:12
\\Путин сказал, что об инциденте узнал из СМИ.\\
Скажите, этому кто-то верит?
gonduras_on_kolima 19 марта 2018 | 00:14
// Выступая на митинге-концерте на Манежной площади, Путин сказал, что об инциденте узнал из СМИ. //
Что за страна такая - страну чмырят во все дыры, о чём президент узнаёт из СМИ, а его пресс-секретарь вообще ничего не знает и только пургу несёт.
// немыслимо, чтобы кто-то в России позволил подобные выходки перед президентскими выборами и чемпионатом мира по футболу. //
Это да, немыслимо.
Надо подождать, пока пройдёт пародия на выборы, потом Мундиаль - и только потом рашистское гестапо может травить кого хочет.
opiatnovyi63 19 марта 2018 | 00:17
gonduras_on_kolima: Наш как принято врёт и не краснеет. ..
costs 19 марта 2018 | 00:23
gonduras_on_kolima: в лондоне травили литвиненко , а скрипаля травили в Salisbury вообще другой город / 160 км от Лондона/
prutkov100 19 марта 2018 | 00:13
Победитель из омерзительной восьмерки взял старт на пожизненное вранье .
niknik 19 марта 2018 | 00:13
Владимир Владимирович, ну так подайте в Гаагу на этих партнеров (чего они вдруг стали весь мир ядом то травить) или языком тре... говорить не мешки ворочать?
nikvol 19 марта 2018 | 00:26
niknik: Владимир Владимирович, ну так подайте в Гаагу на этих партнеров
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У Вас весьма забавное представление о Гааге как о месте, в которое все, кому не лень, подают всё, что им взбредет в голову - а там есть кто-то, кому больше заняться нечем, кроме как эти "податия" рассматривать. :)
ys171717 19 марта 2018 | 00:14
Результат деятельности шайки Урфина Джюса, обещавшего создать конкурентное и правовое государство, за 18 лет цен на нефть в среднем в 4 раза выше, чем в 90-х:
(1) 23 млн официально нищих, а реально 72% (планка бедности тут в 6 раз (!) ниже, чем в Штатах),
(2) безработица и инфляция в полный рост,
(3) пенсии размером с квиток ЖКХ,
(4) вдвое меньше больниц, на треть меньше школ,
(5) вдвое больше чиновников, весь бюджет на силовиков,
(6) тотальная коррупция и дворцы дружков с олимпиадами вместо пенсий,
(7) дорог всё нет, ни одного родного технологичного товара в продаже, ипотека по тройным ставкам, полная зависимость от нефти-газа, экономика размером с Португалию,
(8) ученые бегут, православные фарисеи процветают маковками на каждом углу вместо детсадов и больниц,
(9) на ТВ сплошная цензура и ложь,
(10) стукачество,
(11) зависимые суды и беспредельные менты, Беслан и Дубровка,
(12) Навального не допускают на выборы через липовую уголовку, берут брата в заложники,
(13) война против Украины и Грузии,
(14) поддержка сирийского и чеченского людоедов,
(15) НАТО окружает,
(16) весь мир презирает, кроме Венесуэлы и Никарагуа конечно,
(17) а ныне еще и стариков и их дочерей травит,
(18) в ответ на мои 17-ть пунктов выше платные тролли в комментах пожелали СМЕРТИ от рака моим детям и родителям, благодарен им за то, что они проявили истинную сущность режима.
Но можно иначе, для справедливости: что он сделал хорошего для каждого? Ответ: ничего.
Он боялся только низкой явки, которая делает его слабым перед лицом окружения. Так и случилось. Он впервые набрал МЕНЬШЕ половины от общего списочного состава всех избирателей. Такого позорного результата при всем его ресурсе и вбросах у него никогда не было.
alex362 19 марта 2018 | 00:18
А я думал, он взял и покаялся. Ан нет. Как - то прямо даже неожиданно.
opiatnovyi63 19 марта 2018 | 00:20
Судя по всему,Вождь был заказчиком и организаторов химатаки !
sadda 19 марта 2018 | 00:23
"Ну опять понес пургу!" - подумал Песков.
furuncul1 19 марта 2018 | 00:23
Он и о своей смерти узнает из газеты.
perrrkele_satttana 19 марта 2018 | 00:23
не понимаю, про каких-таких "партнеров" говорит Путин?
У него есть подельники. Даже в ЕС (типа ничтожества Шредера).
Ну какие могут быть "партнеры" у пуйла?
begly_ 19 марта 2018 | 00:27
perrrkele_satttana:
Половые например. Завтракает с Медведевым.
gригорьич 19 марта 2018 | 00:24
Она утонула. Ихтамнет. Абырвалг.
ludvig14 19 марта 2018 | 00:29
с удовольствием посмотрел бы футбольный матч ПУТИН-СЕЧИН на самом дорогом питерском стадионе. Надеюсь, что другие не приедут...
holic 19 марта 2018 | 00:30
Режим дурачка у него когда-нибудь выключается?
pushok1971 19 марта 2018 | 00:41
holic: Нет, с каждым новым двойником кокс дают всё забористее!
salut__521 19 марта 2018 | 00:34
Выборный проходимец, похоже, переборщил с дорожкой коксу на дорожку...
andy_dufresne_1 19 марта 2018 | 00:52
«У России нет таких веществ, мы их уничтожили в отличие от наших партнеров», — сказал президент=====
Ага, никаких таких веществ, Ни подобных, ни других. А на Дубровке ты чем террористов с Заложниками травил?
dmitryfromdnepr 19 марта 2018 | 00:55
Врет . Он уже отвечал на этот вопроc, поставленный корреспондентом BBC.
nds 19 марта 2018 | 01:02
Опять врет... Одно дело - химоружие, другое - отравляющие вещества для специальных целей. Не нужно иметь цистерну там, где достаточно пары грамм. И лабораторию при ФСБ, где эту пару грамм синтезируют.
Особенно порадовало сообщение: "Об инциденте узнал из СМИ". Здесь, пожалуй, не врет. "Инцидент" - это результат операции. О нем сообщили СМИ. А вот где ее разработали, Путин знает не из СМИ.