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Эксклюзив Эха 23:56, 18 марта 2018

Григорий Мельконьянц:Выборы президента показали, что процесс составления списков избирателей требует совершенствования

Выборы президента показали, что процесс составления списков избирателей требует совершенствования, чтобы они отражали реальную картину. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщил сопредседатель движения в защиту прав избирателей «Голос» Григорий Мельконьянц.

«Надо разработать какой-то план перед следующими выборами в сентябре, чтобы привести эти списки в идеальное состояние, чтобы они отражали реальную картину. Это большая работа избирательной комиссии вместе с администрацией по сверке этих данных. В  списках избиратели некоторые себя не находили, распространенная проблема. Списки были вычищены Центризбиркомом, чтобы убрать «мертвые души», но в эту чистку попали и живые души. Они приходили и не находили свои фамилии. Надо привести опять эти списки в порядок», — сказал он.

По словам Г.Мельконьянца, ЦИК взялся за приведение этих списков в порядок. «Э.Памфилова должна довести эту историю до конца, по-другому уже не получится. Здесь вопрос репутации, что ЦИК заявляет, что у них списки самые точные. Списки должны соответствовать реальному положению вещей», — подчеркнул он.

Правозащитник также обратил внимание на проблему надомного голосования.

По его словам, много жалоб поступало о том, что «комиссии выезжали к надомникам, а их там либо не было, либо они уже там не живут, либо умерли». «С целью повышения явки, некие службы, может быть, социальные, спускали вниз информацию в комиссии о том, что нужно поехать к этим людям. Комиссия тратили время, свой ресурс, ездили по этим адреса, а там никого нет. Поэтому такое голосование недопустимо в таком режиме. Избиратель должен сам изъявить это желание, чтобы к нему приехала выездная группа из комиссии. Если он этого не делает, нельзя к нему принудительно приехать, и таким образом оказывать давление. Таких случаев много, после выборов я думаю, что надо будет с этим разбираться, откуда у комиссии такая недостоверная информация», — отметил Г.Мельконьянц.

Комментарии

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kriemsdik 18 марта 2018 | 23:59

Будут ли еще выборы?

mariupol1953 19 марта 2018 | 00:13

Выборы возможны,отменят ограничения по количеству сроков и вся недолга.
Поздравляю россиян с новым шестилетним сроком.Будем надеяться,что он пролетит незаметно.

nikolaysatin 19 марта 2018 | 00:16

Да не нужно никаких списков, не нужно никаких откреплений-прикреплений, даже при местныхюкаких-то голосованиях! Есть паспорт со множеством пустых и ненужных страничек, которые нужно задействовать, ставя штампики с факсимиле оператора технического на избирательном участке и его участка во время голосования. Всё! С эл.паспортами ещё проще. Про "нажал на кнопку" и не говорю. Избавиться от всех этихёкаруселей-приписок - пустяковое дело. При желании. Которого у нынешней власти нет и не может быть, потому что она на этом вранье с подтасовкой и держится.

kara 19 марта 2018 | 00:24

и все??!! ну так это просто комплимент от Голоса Панфиловой

josephine 19 марта 2018 | 00:30

Смысл вот в чем: выкинуть неголосующих граждан из списка избирателей что бы не снижали явку! Ну а кто придет - мол извините, сейчас занесем. Т.е. это насос, накачивающий явку.

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