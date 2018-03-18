Собчак рассчитывает, что Навальный изменит свою позицию относительно политического сотрудничества на базе новой партии

Кандидат в президенты Ксения Собчак рассчитывает, что политик Алексей Навальный изменит свою позицию относительно политического сотрудничества на базе новой партии, которую К.Собчак планирует создать совместно с Дмитрием Гудковым на базе «Гражданской инициативы». Об этом она сказала в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Наши двери всегда открыты. Будем делать [предложение о сотрудничестве] еще и еще. Я надеюсь, что обиды пройдут, а партия-то останется, и Россия останется. Мы сможем победить, только когда мы объединимся, я абсолютно в этом уверена», — сказала она.

К.Собчак отметила, что сейчас А.Навальный испытывает «несправедливые сложности» с регистрацией «Партии Прогресса». С ее точки зрения, равноправное участие А.Навального в новой партии, которая, по замыслу, должна объединить все либеральные силы в стране, могло бы разрешить этот вопрос.

«Главное, чтобы мы все были на равных условиях, чтобы это не была вождистская организация. Я готова в этом смысле с ним сотрудничать. Я знаю, какие несправедливые сложности он испытывает с «Партией Прогресса». Мы готовы предоставлять нашу площадку», — сказала она.

К.Собчак подчеркнула, что не настаивает на роли лидера в новой партии. Она напомнила, что перед выборами выступала с предложением выдвинуть в качестве лидера оппозиции одного из соратников А.Навального, однако политик от этого отказался.

«Я никогда не настаивала на своей кандидатуре. Я всегда говорила, давайте Ляскина, давайте Волкова, давайте Любовь Соболь, давайте любого единого оппозиционного кандидата. Но, понимаете, видимо, это история все-таки про личную власть, а не про кооперацию», — сказала она.

К.Собчак также сообщила, что продолжит бороться за освобождение Олега Навального. «Я буду просить встречу с Путиным, чтобы решить вопросы политзаключенных, и Олег Навальный, безусловно, будет одним из людей в этом списке», — сказала она.

Ранее в эфире канала «Навальный.Live» Ксения Собчак предложила Алексею Навальному начать переговоры о сотрудничестве в рамках новой партии. А.Навальный отказался от сотрудничества, заявив, что К.Собчак «была частью махинации» российских властей на выборах президента России.