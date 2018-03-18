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23:29, 18 марта 2018

Кандидат от КПРФ Павел Грудинин назвал прошедшую президентскую кампанию самой грязной на постсоветском пространстве

Кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин назвал прошедшую президентскую кампанию самой грязной на постсоветском пространстве, — сообщает «Интерфакс». «К сожалению, оказался прав Навальный: и проголосовать два-три раза можно, и мы имеем такие примеры в Московской области», — сказал Грудинин.

Кандидат в президенты России от  ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что недоволен предварительными результатами выборов, так как равных условий для кандидатов нет.

Он также заявил о том, что по всей стране на избирательных участках были совершены взбросы бюллетеней. Однако, по его мнению, жаловаться на это бесполезно.

Кандидат в президенты от партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин поздравил Путина с победой на выборах.

Комментарии

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prutkov100 18 марта 2018 | 23:40

Готовь страна мыло и веревки .

jidkov 18 марта 2018 | 23:50

...Я тщетно силился понять,
Как ты могла себя отдать
На растерзание вандалам... (С)

prutkov100 18 марта 2018 | 23:54

jidkov: ̶В̶с̶т̶а̶в̶а̶й̶ ̶!̶ Прощай ! Страна огромная !

mirandas 18 марта 2018 | 23:55

Ну что хотели, то и получили!

Но такой грязи на выборах я не помню с 1996года со времен захвата власти алкашом Борей(
Хамство со вбросами под камеры - это новое реалити-шоу в России.

master_analitik 18 марта 2018 | 23:53

prutkov100:

Если бы не товарищ Максим, Грудинин бы набрал чуть-чуть больше. Коммунистический Китай вырывается вперед, а за ним можно угнаться только с Грудининым и товарищем Максимом. Актуальность 10-ти сталинских ударов ни кому не отнять!

kara 18 марта 2018 | 23:43

так путь лично Путину это скажут, он обещал встретиться со всеми ними

ospa82 18 марта 2018 | 23:45

Не...У Лукашенко было покруче...

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