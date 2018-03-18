Кандидат от КПРФ Павел Грудинин назвал прошедшую президентскую кампанию самой грязной на постсоветском пространстве

Кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин назвал прошедшую президентскую кампанию самой грязной на постсоветском пространстве, — сообщает «Интерфакс». «К сожалению, оказался прав Навальный: и проголосовать два-три раза можно, и мы имеем такие примеры в Московской области», — сказал Грудинин.

Кандидат в президенты России от ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что недоволен предварительными результатами выборов, так как равных условий для кандидатов нет.

Он также заявил о том, что по всей стране на избирательных участках были совершены взбросы бюллетеней. Однако, по его мнению, жаловаться на это бесполезно.

Кандидат в президенты от партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин поздравил Путина с победой на выборах.