Президент Сербии Александар Вучич первым из зарубежных лидеров поздравил Вл.Путина с победой на выборах президента РФ

Об этом сообщает ТАСС . «Уверен, что своим выдающимся талантом

лидера при ясном понимании и твердой воле, ответственности и приверженности делу, вы продолжите достигать успехов в решении всех важных для России вопросов, а также в выполнении планов по ее дальнейшему всестороннему развитию», — говорится в сообщении пресс-службы сербского лидера.