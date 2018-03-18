23:29, 18 марта 2018
Президент Сербии Александар Вучич первым из зарубежных лидеров поздравил Вл.Путина с победой на выборах президента РФ
Об этом сообщает ТАСС . «Уверен, что своим выдающимся талантом
лидера при ясном понимании и твердой воле, ответственности и приверженности делу, вы продолжите достигать успехов в решении всех важных для России вопросов, а также в выполнении планов по ее дальнейшему всестороннему развитию», — говорится в сообщении пресс-службы сербского лидера.
Комментарии6
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neyexo 18 марта 2018 | 23:36
Я рад, нашелся кто-то из Европы.
Кроме него будет только Средняя Азия и Китай.
master_analitik 18 марта 2018 | 23:48
neyexo:
У Сербов сегодня настоящий праздник, так как только с помощью России Сербия сможет вернуть Косово.
killbalafre 18 марта 2018 | 23:56
master_analitik: Может Володя и Германии поможет вернуть Кенигсберг и Финляндии Карелию?
ospa82 18 марта 2018 | 23:43
Во счастье-то! Растолкал очередь страждающих и теперь ожидает поощрения...
guildenstern Роман Дубровский 18 марта 2018 | 23:44
Немцы его поздравили еще 17-го марта в своей газете
kriemsdik 18 марта 2018 | 23:44
Эти проститутки и первую мировую войну начали