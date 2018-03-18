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23:29, 18 марта 2018

Президент Сербии Александар Вучич первым из зарубежных лидеров поздравил Вл.Путина с победой на выборах президента РФ

Об этом сообщает ТАСС . «Уверен, что своим выдающимся талантом
лидера при ясном понимании и твердой воле, ответственности и приверженности делу, вы продолжите достигать успехов в решении всех важных для России вопросов, а также в выполнении планов по ее дальнейшему всестороннему развитию», — говорится в сообщении пресс-службы сербского лидера.

Комментарии

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neyexo 18 марта 2018 | 23:36

Я рад, нашелся кто-то из Европы.
Кроме него будет только Средняя Азия и Китай.

master_analitik 18 марта 2018 | 23:48

neyexo:

У Сербов сегодня настоящий праздник, так как только с помощью России Сербия сможет вернуть Косово.

killbalafre 18 марта 2018 | 23:56

master_analitik: Может Володя и Германии поможет вернуть Кенигсберг и Финляндии Карелию?

ospa82 18 марта 2018 | 23:43

Во счастье-то! Растолкал очередь страждающих и теперь ожидает поощрения...

guildenstern Роман Дубровский 18 марта 2018 | 23:44

Немцы его поздравили еще 17-го марта в своей газете

kriemsdik 18 марта 2018 | 23:44

Эти проститутки и первую мировую войну начали

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