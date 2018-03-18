23:29, 18 марта 2018
Владимир Путин приехал на Манежную площадь, где проходит митинг-концерт в честь годовщины присоединения Крыма
Он поблагодарил избирателей за поддержку и поздравил граждан.
На площади собрались представители общественных организаций «Гражданская сила», «Офицеры России», студенты, чиновники, работники бюджетных организаций.В соцсетях очевидцы пишут, что некоторые зрители признаются. Что пришли на это мероприятие. Потому что им надо «расписаться» или «отметиться». Как сообщает РБК, спустя час после начала концерта многие направилась к метро, объясняя это холодной погодой.
Комментарии6
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kisa2000 18 марта 2018 | 23:37
а что писать то, любуйтесь старо-новым президентом
prutkov100 18 марта 2018 | 23:38
Неужели там нет ни одного снайпера ?
kara 18 марта 2018 | 23:41
prutkov100: американцы задержали русского которые вез оптический прицел может.....
chernyij 18 марта 2018 | 23:47
kara: каким красивый русского языке тут все пишют
taglit 18 марта 2018 | 23:56
chernyij: не плакал, но, похоже, набухался...
ansata 18 марта 2018 | 23:48
Потому что им надо «расписаться» или «отметиться».
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Нет будущего у страны с таким стадом. Нет.