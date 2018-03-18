Владимир Путин приехал на Манежную площадь, где проходит митинг-концерт в честь годовщины присоединения Крыма

Он поблагодарил избирателей за поддержку и поздравил граждан.

На площади собрались представители общественных организаций «Гражданская сила», «Офицеры России», студенты, чиновники, работники бюджетных организаций.В соцсетях очевидцы пишут, что некоторые зрители признаются. Что пришли на это мероприятие. Потому что им надо «расписаться» или «отметиться». Как сообщает РБК, спустя час после начала концерта многие направилась к метро, объясняя это холодной погодой.