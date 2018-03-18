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23:29, 18 марта 2018

После обработки половины всех бюллетеней для голосования Владимир Путин набирает более 75% голосов

Павел Грудинин получает 13,39% голосов, у Владимира Жириновского – 6,34% голосов, у Ксении Собчак – чуть менее полутора процентов.

Комментарии

19

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kara 18 марта 2018 | 23:38

30 года точно не буде а может и 24- оппозиция! копите силы, у вас шесть лет!

patrik03 18 марта 2018 | 23:39

После обработки половины всех бюллетеней для голосования Владимир Путин набирает более 75% голосов...

Пони бегут, девушки юны,
И трудности готовы к преодолению.
Некоторое время выигрываешь, потом все —
Конец твоей полосе удачи.
И теперь, призванный справиться
Со своим непобедимым поражением,
Живешь, как будто жизнь реальна
На глубине тысячи поцелуев... (Leonard Cohen)

kriemsdik 18 марта 2018 | 23:40

бывало и 146% в лучшие годы

patrik03 18 марта 2018 | 23:51

На мне места живого не было,
Я даже не знал, как я себя чувствую,
Я сам себя не узнавал,
Я видел свое отражение в окне,
И не мог сказать, мое ли это лицо.
Брат, оставишь ли ты меня
Тихо угасать
На улицах Филадельфии?... (Bruce Springsteen )

patrik03 18 марта 2018 | 23:55

Прошло уже семь часов и пятнадцать дней
С тех пор как ты ушел и забрал свою любовь.
Всю ночь я таскаюсь по барам, а днем отсыпаюсь
С тех пор как ты ушел и забрал свою любовь.
Тебя нет, и я могу делать все что захочу,
Могу встречаться с кем захочу.
Даже ужинать в дорогих ресторанах,
Но ничто –
Слышишь, ничто не облегчит мою душу,
А все потому что ничто, ничто не сравнится тебя... (Sinad O'Connor)

nikitin43 18 марта 2018 | 23:47

patrik03: это гавно из питерской подворотни ... удачи ему в развале расеи .

kara 18 марта 2018 | 23:52

nikitin43: вы думаете он изменился? пока он только добавлял к России.

zapadnay 18 марта 2018 | 23:53

Проголосовало 60% от общего числа избирателей. Выходит, что явка все-таки провалена? И это при том, что многие боятся потерять учебу или работу, поэтому вынужденно голосовали?
40% избирателей остались дома. 75% Путина от общего числа голосовавших в60% - выходит это не так уж и много?
При том, что было огромное количество видео в инете по взбросам.

killbalafre 18 марта 2018 | 23:54

patrik03: Патрикей ну нафига ты цитируешь жыдамасона? Давай что нибудь нашего русского под квасок под гармошку под пердючую редьку

amrigo 18 марта 2018 | 23:39

Дудь налысо бреется)

captain_ 18 марта 2018 | 23:45

Китаец 2000 года рождения жил при
-Цзян Цзэмине,
-Ху Цзиньтао,
-Си Цзиньпине.

Гражданин США 2000 года жил при
-Клинтоне,
-Буше-младшем,
-Обаме,
-Трампе.

18 летний украинец жил при
-Кучме,
-Ющенко,
-Януковиче,
-Порошенко.

Русский, 2000 года, жил только при Путине и так будет до его смерти...

Аминь!

kara 18 марта 2018 | 23:49

captain_: врете! и про русских и германии нет

serhio_25__ 18 марта 2018 | 23:54

captain_: А про Германию почему не скажешь? В твой шаблон не влазиет?
Кравчук - 1991 год : -" Через 15 лет Украина будет как вторая Франция "
В. А. Ющенко - 2005 год : - " Через 10 лет Украина будет как Польша "
М. Н. Саакашвили - 2015 год:- "Через 20 лет Украина будет жить как при Януковиче"

peresvet73 18 марта 2018 | 23:39

Явлинский получил неплохой результат... для мэра какого-нибудь областного центра.

elenaprekrasnaya2009 18 марта 2018 | 23:41

Цена этой "победе" - 3 копейки.

askol2016 18 марта 2018 | 23:42

"Дебильная Россия" победила и мы получили очередные 6 лет повешения на чекистском крюке

giggs181103 18 марта 2018 | 23:42

Ура ура..а жопе дыра,как и в стране впрочем,наливает и не чокаясь

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jamba 18 марта 2018 | 23:51

Смотрите, они нам рисуют картинку страны дебилов и недоумков! Путян _ вне конкуренции! Его оттеняют ( выполняя функцию прокладок!) коммунист и клоун! Путин , даже в страшном сне не может себе представить, что следом за ним может бвть человек с реальным взглядом на будущее страны! Иначе " фантом" мыслить не может;))

killbalafre 18 марта 2018 | 23:51

Страна победившего уйла

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