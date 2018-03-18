///На Украине покончил с собой пилот Владислав Волошин, которого в России обвиняли в уничтожении малайзийского «Боинга»///

На Украине застрелился пилот Владислав Волошин, которого в России обвиняли в уничтожении малайзийского «Боинга». Украинская полиция возбудила уголовное дело по статье об убийстве.

29-летний Владислав Волошин покончил с собой в собственной квартире. Трагический инцидент произошел в городе Николаев. В это время дома находилась вся семья пилота, сообщает местное издание «Ник.Вести». Волошина успели доставить в больницу, где он и умер. По словам его родственников, в последнее время мужчина находился «в угнетенном состоянии и высказывал тревожные намерения».

Волошин был пилотом штурмовика Су-25 и участвовал в военной операции Украины в Донбассе. В декабре 2014 года «Комсомольская правда» опубликовала интервью со свидетелем, заявившим, что именно Волошин сбил малайзийский «Боинг» над Донбассом. По словам источника, пилот вернулся с боевого вылета с пустым боекомплектом и сказал, что атаковал не тот самолет. В Следственном комитете России заявили, что слова свидетеля подтверждаются и другими доказательствами.

Международная комиссия по расследованию катастрофы пришла к выводу, что «Боинг» был сбит с земли с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук», который привезли в Донбасс из России.