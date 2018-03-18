На Украине покончил с собой пилот Владислав Волошин, которого в России обвиняли в уничтожении малайзийского «Боинга»
На Украине застрелился пилот Владислав Волошин, которого в России обвиняли в уничтожении малайзийского «Боинга». Украинская полиция возбудила уголовное дело по статье об убийстве.
29-летний Владислав Волошин покончил с собой в собственной квартире. Трагический инцидент произошел в городе Николаев. В это время дома находилась вся семья пилота, сообщает местное издание «Ник.Вести». Волошина успели доставить в больницу, где он и умер. По словам его родственников, в последнее время мужчина находился «в угнетенном состоянии и высказывал тревожные намерения».
Волошин был пилотом штурмовика Су-25 и участвовал в военной операции Украины в Донбассе. В декабре 2014 года «Комсомольская правда» опубликовала интервью со свидетелем, заявившим, что именно Волошин сбил малайзийский «Боинг» над Донбассом. По словам источника, пилот вернулся с боевого вылета с пустым боекомплектом и сказал, что атаковал не тот самолет. В Следственном комитете России заявили, что слова свидетеля подтверждаются и другими доказательствами.
Международная комиссия по расследованию катастрофы пришла к выводу, что «Боинг» был сбит с земли с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук», который привезли в Донбасс из России.
Комментарии28
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nifont 18 марта 2018 | 23:10
Синдром вины
kit07_12 18 марта 2018 | 23:14
nifont: Как объяснить:
1) отказ пиндосов показать спутниковые снимки, откуда взлетает ракета, попавшая в Боинг - оправдания про военную тайну гнилая отмазка, потому что в 2002 году никакая тайна не помешала пиндосам изобличить своими снимками тех же хохлов, когда они сбили Ту-154.
2) отказ хохлов предоставить данные своих радаров - якобы они у них в тот момент не работали
3) слова очевидцев падения Боинга, которые сказали, шо видели там еще один самолет, военный
4) наконец, ликвидацию летчика Волошина, которую хохлы выдают за самоубийство. Зачем они его убрали, если он тут ни при чем вообще?
nelibermot17 18 марта 2018 | 23:33
Малазийские кровавые мальчики часто видать по ночам приходили к убийце
few 18 марта 2018 | 23:34
kit07_12: хохлы, пиндосы, "ликвидация", "очевидцы" от Раши Тудей - путинист-ватник-крымнашист и есть, или бот с фабрики троллей.
kit07_12 18 марта 2018 | 23:49
few: Слова очевидца падения Боинга: "полпятого вечера, бои тут сильные были, самолеты летали".
Объясни, хохлотролль, шо это за самолеты був, если ваши летуны каклячи, по вашим словам, в тот день ваще не взлетали?
superkievlyanin 18 марта 2018 | 23:52
///На Украине покончил с собой пилот Владислав Волошин, которого в России обвиняли в уничтожении малайзийского «Боинга»///
замечательно.
Эта таже новость , но про испанского авиадиспетчера Санчеса: тоже все правда, но наоборот.)))
kit07_12 18 марта 2018 | 23:54
superkievlyanin: С каклячего же сайта:
В Николаеве совершил самоубийство исполняющий обязанности директора Николаевского аэропорта Владислав Волошин.
Об этом "Новостям-N" сообщили источники в областном управлении полиции.
В момент трагедии семья находилась дома, в квартире по улице Космонавтов. Выстрел из комнаты услышала жена. На место происшествия прибыли медики и следственно-оперативная группа Ингульского отдела полиции. Пострадавший был срочно госпитализирован, но в больнице скорой медицинской помощи скончался от полученных повреждений.
По предварительным данным, выстрел был произведен в грудь из боевого пистолета марки ПМ без номерных знаков. Оружие изъято и направлено на проведение экспертизы в НИЭКЦ в Николаевской области.
По свидетельствам родственников, погибший в последнее время находился в подавленном состоянии и высказывал тревожные намерения.
Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК «Умышленное убийство», как того требует процедура в подобных случаях. Ведется следствие.
На месте происшествия работает оперативно-следовательная группа Ингульского райотдела полиции.
В недавнем прошлом Владислав Волошин служил в 299-й бригаде тактической авиации, дислоцированной в Николаеве, в должности пилота штурмовика СУ 25.
В 2014 году в росийских СМИ появилась информация о том, что именно самолет под управлением Владислава Волошина сбил малайзийский "Боинг" над Донбассом. В 2017 году Владислав Волошин уволился из армии и был назначен исполняющим обязанности директора Николаевского аэропорта.
venediktov1803 18 марта 2018 | 23:17
nifont: какой синдром вины ? о чём вы говорите ? агония жидо-хохловской системы . вы посмотрите что на эхе твориться . всей этой кучкой дерьма во главе с венедиктовым овладел какой то психоз
master_analitik 18 марта 2018 | 23:27
venediktov1803: kit07_12:
Украина - это важное звено по ослаблению стран Дикого Запада. Свидомиты как пиявки на теле пролетариата вопьются в Европу и США и будут пить из них соки и требовать гроши. У хохлов очень сильны хватательные рефлексы, они как кукушки в чужом гнезде будут требовать со стран Запада гроши и кричать: "ДАЙ!", "ДАЙ!", "ДАЙ!". Самое главное растянуть коммуникации противника, как это хорошо делали Кутузов и Сталин. У хохлов хватило ума развалить СССР. Теперь хохлы помогут России развалить Дикий Запад.
minerr 18 марта 2018 | 23:10
Газ "Новичок" уже обнаружили?
azt 18 марта 2018 | 23:13
Концы в воду..
askol2016 18 марта 2018 | 23:13
Сбитого летчика совесть замучила
socialism 18 марта 2018 | 23:20
"Я атаковал не тот самолёт..."
Самоубийство Волошина нужно понимать однозначно: не выдержал чувства вины. Ничем другим эту смерть не объяснить.
kara 18 марта 2018 | 23:20
вот и подтвердилась версия с Летчиком Волошином, так и до настоящего Карлоса дотянемся,
gluhoy2250 18 марта 2018 | 23:21
ЦРУ и СБУ заметают следы! Отвечать то все равно придется!
mavreh 18 марта 2018 | 23:22
Канеш.. 300 душ отправить - не шутка..
Хорошо задание выполнил..
mystar 18 марта 2018 | 23:23
"Международная комиссия по расследованию катастрофы пришла к выводу, что
«Боинг» был сбит с земли с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук»,
который привезли в Донбасс из России."
________________________________________________________________________
Международная комиссия сидит засунув язык.
http://canempechepasnicolas.over-blog.com/article-124219769.html
few 18 марта 2018 | 23:26
Российские фейки от СК, МИД, Первого канала, КП прочих помоек а-ля "в пятикилометровый самолет стреляли справа, а попали слева" с фотошопами и лжедиспетчерами никем всерьез не воспринимаются (за пределами соответствующей аудитории).
kit07_12 18 марта 2018 | 23:35
few: Вот тебе реальный летчик. Который, как уверяли хохлы, в тот день ваще не летал. И его ликвидируют, маскируя под самоубийство (вообще-то вна Украине столько уже странных самоубийств было, с контрольным в голову и проч., шо могли бы и поумнее шо придумать).
И главное, на длинные руки кровавой гебни не спишешь - если это гебня, зачем тогда хохлам отмазки про самоубийство?
П.С..\ А что в мире всерьез воспринимается, можно спросить? Картинки из Гугла с кружочками маркером, нарисованными Псаки, в том месте, откуда якобы ракету пустили?
venediktov1803 18 марта 2018 | 23:26
Смешно читать сегодня Венедиктова - главреда "Эха Москвы". Из каждого интервью, из каждой фразы торчат уши оправдывающегося лживого старикашки, претендующего на роль секс-символа вверенного ему российского СМИ. Если бы в нашей стране соблюдались те принципы демократии, за которые так неистово "бьётся" Венедиктов, он давно уже сидел бы за решёткой.
Я не призываю никого лезть в чужую постель - это их дело, пусть трахаются, сосутся, обнимаются, щиплют друг другу за задницы, меня это мало интересует. Но меня интересует другое: как может такое существо быть рупором демократии и законопослушания в нашей стране? Почему мы терпим это непристойство, этих хамов, лицемеров? Давайте вспомним Юрия Штамова. Мне кажется тут и добавить нечего. Но, читая этот материал, вспоминаем заверения главреда "Эха Москвы", что с Лесей у него "ни-ни-ни"...
Свежо предание, да верится с трудом. Здесь он ещё пока хорохорится, оскорбляет Константина Рыкова: Но, гражданин Венедиктов, по-моему, пора с вещами на выход.
Как-то всё это мерзко и противно. Пора-пора разогнать этот змеюшник. Не подумайте, что это я пытаюсь оскорбить Венидиктова.
spec71205 18 марта 2018 | 23:29
...не верю!
nigelliri56 18 марта 2018 | 23:32
"Застрелился летчик-герой Волошин, возглавлявший аэропорт Николаева
Сегодня, 18 марта, в Николаеве в собственной квартире совершил самоубийство путем выстрела из боевого пистолета 29-летний исполняющий обязанности директора одного из областных коммунальных предприятий.
Как стало известно НикВестям, погибшим является летчик-герой Владислав Волошин, который последние несколько месяцев руководил областным коммунальным предприятием «Николаевский международный аэропорт».
Как сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Николаевской области, во время выстрела дома находилась вся его семья.
На место происшествия прибыли медики и следственно-оперативная группа Ингульского отдела милиции.
Пострадавший был срочно госпитализирован, но в больнице скорой медицинской помощи скончался от полученных повреждений.
По предварительным данным, выстрел был осуществлен из боевого пистолета марки ПМ без номерных знаков. Оружие изъято и направлено на проведение экспертизы в НИЭКЦ в Николаевской области.
По словам родственников, погибший в последнее время находился в угнетенном состоянии и высказывал тревожные намерения.
Начато уголовное производство по части 1 статьи 115 УК «Умышленное убийство», как того требует процедура в подобных случаях. Ведется следствие.
Владислав Волошин был пилотом штурмовика Су-25 299-й Николаевской бригады тактической авиации. Он неоднократно наносил удары по российским агрессорам в Украине, а всего совершил 33 боевых вылета. После точного удара по российским десантникам под Новокатериновкой 29 августа 2014 года его самолет сбили. Он катапультировался и приземлился на территории, оккупированной врагом. Со сломанной рукой благодаря координации куратора из штаба АТО ему удалось пройти мимо блокпостов российско-террористических войск и выбраться к позициям ВСУ....
nigelliri56 18 марта 2018 | 23:35
Российские власти обвиняли Владислава Волошина в атаке на малайзийский «Боинг МН17», сбитый над Донбассом. Хотя эта версия полностью опровергнута расследованием прокуратуры Нидерландов и Украины.
Из армии Владислав уволился по семейным обстоятельствам, в связи с болезнью младшего ребёнка. Волошин награжден орденом «За мужество» ІІІ степени.
Напомним, ранее по указанию главы Николаевской ОГА Алексея Савченко аэропорт «Николаев» разорвал договор с киевской фирмой на капремонт уже отремонтированного аэровокзала.
Как известно, ремонт аэровокзала николаевского аэропорта начался еще летом 2017 года. Тогда народный депутат Украины Давид Макарьян заявлял, что «генеральным подрядчиком» является Григорий Стерпул – председатель правления ОАО «Жилпромстрой-8». Более того, облгосадминистрация заявляла о намерениях запустить аэропорт в конце ноября – в начале декабря 2017 года, то есть до проведения торгов по ремонту аэровокзала. Как известно, аукцион по определению подрядчика на выполнение работ по капитальному ремонту здания аэропорта Николаева состоялся только 4 января 2018 года – уже после того, как «Жилпромстрой-8» выполнил первую очередь ремонта здания. Однако победу в торгах на 102 миллиона гривен выиграла киевская компания «ЕИС», а не «Жилпромстрой-8».
Глава Николаевской ОГА Алексей Савченко ранее говорил, что даже не знал, какая фирма ремонтировала терминал аэропорта «Николаев» до проведения тендера. Однако после Алексей Савченко поблагодарил Бога за то, что компания «Жилпромстрой-8» Григория Стерпула сделала капитальный ремонт в здании аэровокзала КП «Николаевский международный аэропорт» без каких-либо документов. Также губернатор заявил, что открытие КП «Николаевский международный аэропорт» состоится не раньше мая 2018 года.
mavreh 18 марта 2018 | 23:36
Пуля нашла героя..
при всей семье..
nigelliri56 18 марта 2018 | 23:38
окончание:
...Тем временем из журналистского расследования канала «24» стало известно, что киевская компания «ЄІС» имеет признаки фиктивности: у фирмы нет своего офиса и людей."
fresh_breeze 18 марта 2018 | 23:39
Результаты расследования голландской комиссии когда-нибудь да должны быть объявлены, не могут же они прикрывать виновных до бесконечности. И виновные скорее всего это понимают, поэтому могли устранить того, на ком, возможно, всё сходилось.
Но понятно, что, как и все громкие ЧП с летальным исходом, Киев и это спишет на происки Москвы.
alex362 18 марта 2018 | 23:41
Как дружно взвыли шакалы! Чувствуется, что методичку им разослали еще до "самоубийства". Ну давайте, отрабатывайте свои 135 сообщений, все равно уже никого в мире ваш бред не интересует. Ищите работу, шавки - ибо очень скоро ваш тяжкий труд оплачиваться перестанет, Солсбери был рубиконом.
aswarsp 18 марта 2018 | 23:45
Сам или помогли? Чтобы были косвенные доказательства его вины.