Собчак назвала ложью обвинения Навального в том, что за выдвижение ей предложили большую сумму денег
Кандидат в президенты России от «Гражданской инициативы» Ксения Собчак назвала ложью обвинения оппозиционера Алексея Навального в том, что за выдвижение ей предложили большую сумму денег.
Собчак объяснила ситуацию журналистам в своем штабе. «Я клянусь здоровьем собственного ребенка: у нас был другой разговор», — сказала Собчак, — Алексей задал мне вопрос, ну хорошо, а деньги у тебя откуда на кампанию? Я ему честно сказала, что у меня есть два спонсора, которые подтвердили свою готовность меня финансировать». Ксения Собчак добавила, что речь шла о бизнесменах Сергее Адоньеве и Владимире Палихате. По словам Собчак, она предложила Алексею Навальному выдвинуть единого оппозиционного кандидата, если не ее саму, то главу его московского штаба Николая Ляскина или его жену Юлию Навальную. Оппозиционер отказался, заявив, что «голоса не передаются».
У них бы в любом случае не вышло организовать совместную команду, — сказал в эфире «Эха Москвы» мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Евгений Розман также отметил, что Алексею Навальному никто не нужен,поскольку он абсолютно самостоятельный политик.
Комментарии24
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nelibermot17 18 марта 2018 | 23:09
Хомячиный пастух уже совсем слетел с катушек, бросается на белопрезервативовых соратников (как Дурицкий в своё время, сквернословя про Божен, Яшиных, Митрохиных)
glotov 18 марта 2018 | 23:10
nelibermot17: На этих выборах он похоронил самое себя.
ringo35 18 марта 2018 | 23:16
glotov: ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВЫБОРОВ ПУТИНА ПОДДЕРЖИВАЕТ всего 35% населения!!! Путин не легитимный президент!!
ringo35 18 марта 2018 | 23:19
ringo35: Верить собчак себя не уважать...
kripto2018 18 марта 2018 | 23:29
ringo35: "о бизнесменах Сергее Адоньеве и Владимире Палихате"
можно подумать это не на прикорме у Кремля бизнесмены. А то им бы таки позволили финансировать Собчак
Низко пала в своем вранье Собчак
putinv 18 марта 2018 | 23:37
kripto2018: Зачем обьединяться с тем кого поддерживают всего 1.4 % На чужом горбу в рай въехать Собчак хочет .Выскочила как черт из табакеры за месяц до выборов и лает на всех по заданию Кремля
venediktov1803 18 марта 2018 | 23:21
ringo35: Маладесссс . Это всё ?
glotov 18 марта 2018 | 23:22
ringo35: Пардон, а кто тогда " легитимный президент" ?
azt 18 марта 2018 | 23:09
Заврался Леша..
sveklotron_7 18 марта 2018 | 23:13
Собчак назвала ложью обвинения Навального в том, что за выдвижение ей предложили большую сумму денег
В чем ложь? Предложили не так уж много?)))))
ansh 18 марта 2018 | 23:16
Вот троянская кобыла, вцепилась в Навального. У навального хватает ума размежеваться с кремлевской подтанцовкой.
ivfn 18 марта 2018 | 23:35
ansh: Она не цепляется. Это Лелик сказал.
//По словам Навального, за месяц до объявления о решении участвовать в выборах Собчак приехала к нему в два часа ночи и призналась: «мне предлагают огромные деньги за выдвижение и я не знаю, что делать»//
Отсюда эта хрень и пошла. Завтра Лелик скажет ,что с женой Трампа спит,тоже поверите.
ansh 18 марта 2018 | 23:48
ivfn: Я полностью прослушал сегодняшнее Навальный:Собчак.
Она всё время называла его другом и предлагала объединяться.
Он отказывался. Обвиняя её её в том, что она была орудием Кремля. Какая уж там дружба и объединение? С тем, кому противостоишь. Навальный в шизофрении пока не замечен.
Собчак - из разряда т.н. либерастов. Любого, кто с ней - потащит на политическое дно. Для того и выпущена на путинскую подтанцовку - дискредитация идей демократии и либерализма.
kara 18 марта 2018 | 23:23
и опять Навального макнули во вранье. ждем фильм от ФБК про миллиарды Собчак.
baran_provokator 18 марта 2018 | 23:25
Навальный. Итоги. Обиженный и опущенный. Не можешь играть первую скрипку, играй вторую, yopta!
kripto2018 18 марта 2018 | 23:31
baran_provokator: Это с 1.4% собчак первая скрипка? Ты здоров холуй? И чего вы голодранцы все про опущенных? Самих опустили никак забыть не можете?
venediktov1803 18 марта 2018 | 23:28
Смешно читать сегодня Венедиктова - главреда "Эха Москвы". Из каждого интервью, из каждой фразы торчат уши оправдывающегося лживого старикашки, претендующего на роль секс-символа вверенного ему российского СМИ. Если бы в нашей стране соблюдались те принципы демократии, за которые так неистово "бьётся" Венедиктов, он давно уже сидел бы за решёткой.
Я не призываю никого лезть в чужую постель - это их дело, пусть трахаются, сосутся, обнимаются, щиплют друг другу за задницы, меня это мало интересует. Но меня интересует другое: как может такое существо быть рупором демократии и законопослушания в нашей стране? Почему мы терпим это непристойство, этих хамов, лицемеров? Давайте вспомним Юрия Штамова. Мне кажется тут и добавить нечего. Но, читая этот материал, вспоминаем заверения главреда "Эха Москвы", что с Лесей у него "ни-ни-ни"...
Свежо предание, да верится с трудом. Здесь он ещё пока хорохорится, оскорбляет Константина Рыкова: Но, гражданин Венедиктов, по-моему, пора с вещами на выход.
Как-то всё это мерзко и противно. Пора-пора разогнать этот змеюшник. Не подумайте, что это я пытаюсь оскорбить Венидиктова.
askol2016 18 марта 2018 | 23:29
В этом споре я все-таки на стороне Собчак. Она поумнее Навального и готова к компромиссам ради достижения конечной цели.
aswarsp 18 марта 2018 | 23:56
askol2016: Она своей конечной цели уже достигла - у неё лозунг олимпийский, главное - не победа, а участие.
supalov 18 марта 2018 | 23:29
Да никому они не нужны: 1,7 + 0,7... Вот и всё - пока что. Так, прослойка какая-то.
leomosk16 18 марта 2018 | 23:34
///Собчак назвала ложью обвинения Навального в том, что за выдвижение ей предложили большую сумму денег.../////
А, вот, как вы думаете, а кто бОльший лгун, провокатор, стукач и мерзавец, Навальный или Собчак?
А я так думаю, что "оба хуже", т.е. Цинично-лживое Говно...
С большой буквы Говно....((((
putinv 18 марта 2018 | 23:40
leomosk16: "А, вот, как вы думаете, а кто бОльший лгун....."
Путин
aswarsp 18 марта 2018 | 23:51
Большая сумма - понятие относительное.
apels 18 марта 2018 | 23:51
Объективно. То, что власть не допустила Навального, только повысило его рейтинг. Ему удалось организовать феноменальную структуру, реальную а не дутую партию. Сейчас он политик-лидер. И смысла объединяться с Собчак нет никакого. Она пока ничего не сделала, кроме участия в шоу Кириенко. В случае реальных выборов, большая часть ее электората перебежала бы именно к Навальному:)
А дальше - видно будет. Понятно, что будет делать Навальный - заниматься политикой. А вот что будет делать Собчак не известно :)