///Собчак назвала ложью обвинения Навального в том, что за выдвижение ей предложили большую сумму денег.../////

Кандидат в президенты России от «Гражданской инициативы» Ксения Собчак назвала ложью обвинения оппозиционера Алексея Навального в том, что за выдвижение ей предложили большую сумму денег.

Собчак объяснила ситуацию журналистам в своем штабе. «Я клянусь здоровьем собственного ребенка: у нас был другой разговор», — сказала Собчак, — Алексей задал мне вопрос, ну хорошо, а деньги у тебя откуда на кампанию? Я ему честно сказала, что у меня есть два спонсора, которые подтвердили свою готовность меня финансировать». Ксения Собчак добавила, что речь шла о бизнесменах Сергее Адоньеве и Владимире Палихате. По словам Собчак, она предложила Алексею Навальному выдвинуть единого оппозиционного кандидата, если не ее саму, то главу его московского штаба Николая Ляскина или его жену Юлию Навальную. Оппозиционер отказался, заявив, что «голоса не передаются».

У них бы в любом случае не вышло организовать совместную команду, — сказал в эфире «Эха Москвы» мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Евгений Розман также отметил, что Алексею Навальному никто не нужен,поскольку он абсолютно самостоятельный политик.