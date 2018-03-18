23:01, 18 марта 2018
После подсчета 40% бюллетеней на выборах Владимир Путин набирает 74,22% голосов
После подсчета 40% бюллетеней на выборах Владимир Путин набирает 74,22% голосов, — сообщает ЦИК.
Кандидат от КПРФ Павел Грудинин занимает второе
место с 14,03% голосов, на третьем месте кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский с 6,51% голосов. На четвертой позиции — Собчак с 1,41%.
Массовая явка избирателей с утра на выборы могла быть обусловлена активной кампанией и административным ресурсом, полагает политолог Дмитрий Орешкин. Дмитрий Орешкин не исключил, что пик активности избирателей к вечеру спадет и явка будет такой же, как на прошлых президентских выборах.
Комментарии17
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sveklotron_7 18 марта 2018 | 23:09
Спасибо Лелику Педальному! Помог Бате взять больше %
А теперь в отпуск в тропики...! Благо школьники бабла на завтраках наэкнономили.
kotbajune 18 марта 2018 | 23:14
И вновь продолжается бой,
И сердцу тревожно в груди,
И Путин такой молодой (молоденький, молоденький, - аж до блевоты),
И юный Димон впереди!!!!!
glotov 18 марта 2018 | 23:15
kotbajune: Нет, Димон не будет следующим президентом.
master_analitik 18 марта 2018 | 23:25
sveklotron_7:
России нужен не Президент, а Государь-Император, который вместо всяких дурацких выборов назначит нормальных руководителей не только в России, но и по всему миру. В США например должен быть Президентом выходец из России, лучше из казаков. Русские должны вместо США поставить свои военные базы в Европе и Израиле. Только тогда будет мир во всем мире!
uhovostro 18 марта 2018 | 23:26
master_analitik: Закусывать не пробовал?..
s_talker002 18 марта 2018 | 23:09
Крах либерализма, у Ксюхи 1.5%, остальные ниже уровня плинтуса.
*За что боролись, на то и напоролось* (с)
kottigr1 18 марта 2018 | 23:13
s_talker002: Бедные-бедные путиноиды .. Ещё шесть лет российской вате придется жрать пальмовое масло и биться в патриотической истерике.. Выдержат ли.. ?
sveklotron_7 18 марта 2018 | 23:15
kottigr1: Бедный-бедный хохлобот kottigr1. Еще шесть лет ему копипастить унылые комменты про пальмовое масло и боярку за 2 гривни/коммент.
mikhail_spb_ 18 марта 2018 | 23:09
Не знаю никого, кто бы ходил на пролонгацию, а тем более голосовал за нацлидера.
А я знаю немало людей.
glotov 18 марта 2018 | 23:13
mikhail_spb_: Блей, блей, козочка!
lenin3 18 марта 2018 | 23:16
mikhail_spb_: уважаемый, это уже которые выборы происходит:спрашиваешь-никто за Путина не голосовал, но побеждает всегда он(как те немцы в футболе).
Два варианта
1.(менее правдоподобный):опрашиваемые врут
2.(более правдоподобный):вбросы, карусели,"правильный"подсчет и т.д...
perestarok 18 марта 2018 | 23:28
lenin3: Два варианта
1.(менее правдоподобный):опрашиваемые врут
2.(более правдоподобный):вбросы, карусели,"правильный"подсчет и т.д..."
Правильно будет понять, что пропаганда запада сплотила народ вокруг Путина. У них эффект получился с точностью до наоборот. Не знают они психологию русских людей.
uhovostro 18 марта 2018 | 23:17
Как же так?! А где же привычные и ожидаемые 146%?? Рисуют какие-то жалкие 75... Что случилось?!..
donnarosadalvadores 18 марта 2018 | 23:20
путин!?! Не может быть!! Кто бы мог подумать))!?!
paracetomol 18 марта 2018 | 23:34
схема задорнова дала сбой , опять лысый , это аномалия , матрица замкнула .... это не к добру
inspector15 18 марта 2018 | 23:40
клевые выборы. Я этот результат знал еще за полгода до выборов. Еще 6 лет застоя. И конце - атомная война. Или сдох.., пардон, помрет.
icf 18 марта 2018 | 23:48
Голосовал за Путина, как и все мои друзья и родственники. Это - наша общая победа!