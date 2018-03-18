После подсчета 40% бюллетеней на выборах Владимир Путин набирает 74,22% голосов, — сообщает ЦИК.

Кандидат от КПРФ Павел Грудинин занимает второе

место с 14,03% голосов, на третьем месте кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский с 6,51% голосов. На четвертой позиции — Собчак с 1,41%.

Массовая явка избирателей с утра на выборы могла быть обусловлена активной кампанией и административным ресурсом, полагает политолог Дмитрий Орешкин. Дмитрий Орешкин не исключил, что пик активности избирателей к вечеру спадет и явка будет такой же, как на прошлых президентских выборах.