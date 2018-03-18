Z Архив новостей новости
5 17 6 1423
23:01, 18 марта 2018

После подсчета 40% бюллетеней на выборах Владимир Путин набирает 74,22% голосов

После подсчета 40% бюллетеней на выборах Владимир Путин набирает 74,22% голосов, — сообщает ЦИК.
Кандидат от КПРФ Павел Грудинин занимает второе
место с 14,03% голосов, на третьем месте кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский с 6,51% голосов. На четвертой позиции — Собчак с 1,41%.

Массовая явка избирателей с утра на выборы могла быть обусловлена активной кампанией и административным ресурсом, полагает политолог Дмитрий Орешкин. Дмитрий Орешкин не исключил, что пик активности избирателей к вечеру спадет и явка будет такой же, как на прошлых президентских выборах.

Комментарии

17

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

sveklotron_7 18 марта 2018 | 23:09

Спасибо Лелику Педальному! Помог Бате взять больше %
А теперь в отпуск в тропики...! Благо школьники бабла на завтраках наэкнономили.

kotbajune 18 марта 2018 | 23:14


И вновь продолжается бой,

И сердцу тревожно в груди,

И Путин такой молодой (молоденький, молоденький, - аж до блевоты),

И юный Димон впереди!!!!!

glotov 18 марта 2018 | 23:15

kotbajune: Нет, Димон не будет следующим президентом.

master_analitik 18 марта 2018 | 23:25

sveklotron_7:

России нужен не Президент, а Государь-Император, который вместо всяких дурацких выборов назначит нормальных руководителей не только в России, но и по всему миру. В США например должен быть Президентом выходец из России, лучше из казаков. Русские должны вместо США поставить свои военные базы в Европе и Израиле. Только тогда будет мир во всем мире!

uhovostro 18 марта 2018 | 23:26

master_analitik: Закусывать не пробовал?..

s_talker002 18 марта 2018 | 23:09

Крах либерализма, у Ксюхи 1.5%, остальные ниже уровня плинтуса.
*За что боролись, на то и напоролось* (с)

kottigr1 18 марта 2018 | 23:13

s_talker002: Бедные-бедные путиноиды .. Ещё шесть лет российской вате придется жрать пальмовое масло и биться в патриотической истерике.. Выдержат ли.. ?

sveklotron_7 18 марта 2018 | 23:15

kottigr1: Бедный-бедный хохлобот kottigr1. Еще шесть лет ему копипастить унылые комменты про пальмовое масло и боярку за 2 гривни/коммент.

mikhail_spb_ 18 марта 2018 | 23:09


Не знаю никого, кто бы ходил на пролонгацию, а тем более голосовал за нацлидера.
А я знаю немало людей.

glotov 18 марта 2018 | 23:13

mikhail_spb_: Блей, блей, козочка!

lenin3 18 марта 2018 | 23:16

mikhail_spb_: уважаемый, это уже которые выборы происходит:спрашиваешь-никто за Путина не голосовал, но побеждает всегда он(как те немцы в футболе).
Два варианта
1.(менее правдоподобный):опрашиваемые врут
2.(более правдоподобный):вбросы, карусели,"правильный"подсчет и т.д...

perestarok 18 марта 2018 | 23:28

lenin3: Два варианта
1.(менее правдоподобный):опрашиваемые врут
2.(более правдоподобный):вбросы, карусели,"правильный"подсчет и т.д..."

Правильно будет понять, что пропаганда запада сплотила народ вокруг Путина. У них эффект получился с точностью до наоборот. Не знают они психологию русских людей.

uhovostro 18 марта 2018 | 23:17

Как же так?! А где же привычные и ожидаемые 146%?? Рисуют какие-то жалкие 75... Что случилось?!..

donnarosadalvadores 18 марта 2018 | 23:20

путин!?! Не может быть!! Кто бы мог подумать))!?!

paracetomol 18 марта 2018 | 23:34

схема задорнова дала сбой , опять лысый , это аномалия , матрица замкнула .... это не к добру

inspector15 18 марта 2018 | 23:40

клевые выборы. Я этот результат знал еще за полгода до выборов. Еще 6 лет застоя. И конце - атомная война. Или сдох.., пардон, помрет.

icf 18 марта 2018 | 23:48

Голосовал за Путина, как и все мои друзья и родственники. Это - наша общая победа!

Сегодня в эфире