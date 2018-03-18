В центре Москвы проходит митинг-концерт, который, как сообщалось, был инициирован столичной федерацией профсоюзов
На Манежной площади в центре Москвы проходит митинг-концерт, который, как сообщалось ранее, был инициирован столичной федерацией профсоюзов. Поводом для акции стала четырехлетняя годовщина присоединения Крыма к России.
На площади собрались представители общественных организаций «Гражданская сила», «Офицеры России», студенты, чиновники, работники бюджетных организаций.В соцсетях очевидцы пишут, что некоторые зрители признаются. Что пришли на это мероприятие. Потому что им надо «расписаться» или «отметиться». Как сообщает РБК, спустя час после начала концерта многие направилась к метро, объясняя это холодной погодой.
Оставшиеся ожидают приезда и выступления Владимира Путина.
Комментарии16
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russkiy_ukrainezh_v_krbimu 18 марта 2018 | 23:03
После блога Горного я в шоке ! Видите ли вы , у нас все хорошо зеленый аэропорт в Симферополе , прокладывают на улицах асфальт . Ведь пошел уже 5-й год как мы в РФ . И Белик как депутат от Севастополя обещает золотые горы(у него оклад 500 тысяч руб), на счет возвращения вкладов Сбербанка СССР(и молчек) . Сколько этот бред будет продолжатся , можно вам в эфире эту тему постоянно повторять ? Может с какого то раза до них дойдет-до крымчан что они не бараны и вернут им вклады или взяли Крым а долги можно уже не отдавать ?!
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nanaryfive 18 марта 2018 | 23:06
russkiy_ukrainezh_v_krbimu: А что ты предложишь хохол?
russkiy_ukrainezh_v_krbimu 18 марта 2018 | 23:09
nanaryfive: А ты что предложишь лохох?
danko_fuflo 18 марта 2018 | 23:27
nanaryfive: Путин наш!!!
kotbajune 18 марта 2018 | 23:35
И вновь продолжается бой,
И сердцу тревожно в груди,
И Путин такой молодой (молоденький, молоденький, - аж до блевоты),
И юный Димон впереди!!!!!
yuriyp 18 марта 2018 | 23:03
Выдающийся профсоюзный деятель панфилова участвует?...
captain_ 18 марта 2018 | 23:18
ПУТИН СКАЗАЛ ШТО ЕСЛИ ЕВО ВЫБЕРУТ ПРЕЗЕДЕНТОМ ТО МЫ ВСЕ ПОЛЕТИМ В 2019 ГОДУ НА МАРС.
НАШ ПУТИН ОЧИНЬ ИНТИЛИГЕНТНЫЙ ЧИЛОВЕК ПОЭТОМУ ОН ЗАМЕНИЛ СЛОВО В ПИ*ДУ НА МАРС...
kunst54 18 марта 2018 | 23:06
Профсоюза жуликов и воров или профсоюза гэбешников?
mikhail_spb_ 18 марта 2018 | 23:07
Чего ждёте, дурачьё?
Успеете ещё налюбоваться на вашего ненаглядного в предстоящие шесть лет.
До рвоты налюбуетесь.
И чего ждать?
Ну приедет, крикнет "Умрите же под Москвой, холопы!" и уедет.
lenin3 18 марта 2018 | 23:12
mikhail_spb_: дебилы, мля!Они на часы смотрели или там кокс над Манежкой распылили? Так они там до самой инаугурации бесноваться будут...)))
askol2016 18 марта 2018 | 23:09
Путин произнесет в очередной раз фразу "Умремте ж под Москвой!" и пустит слезу
anemon 18 марта 2018 | 23:19
Офицеры России - это которые картины на выставках своей мочой обливают? В руководстве которых люди, и в армии не служившие (стукач Цветков)? Да уж, знатная поддержка у пересидента!
jidkov 18 марта 2018 | 23:19
Каждый народ заслуживает своего правителя.
А лучшими вожаками бараньих отар всегда считались козлы...
peresvet73 18 марта 2018 | 23:20
Явлинский опозорился чисто-конкретно!
neyexo 18 марта 2018 | 23:33
С Новичком-то что будем делать?
Откуда он?
eyjafjallajoekull 18 марта 2018 | 23:39
Народ ведь простой (впрочем не только в России) и не понимает, что деньги из ниоткуда не появляются. Так что оплата автобусов, массовки, артистов, оборудования, сцены, телевидения и так далее была из их карманов.