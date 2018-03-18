В центре Москвы проходит митинг-концерт, который, как сообщалось, был инициирован столичной федерацией профсоюзов

На Манежной площади в центре Москвы проходит митинг-концерт, который, как сообщалось ранее, был инициирован столичной федерацией профсоюзов. Поводом для акции стала четырехлетняя годовщина присоединения Крыма к России.

На площади собрались представители общественных организаций «Гражданская сила», «Офицеры России», студенты, чиновники, работники бюджетных организаций.В соцсетях очевидцы пишут, что некоторые зрители признаются. Что пришли на это мероприятие. Потому что им надо «расписаться» или «отметиться». Как сообщает РБК, спустя час после начала концерта многие направилась к метро, объясняя это холодной погодой.

Оставшиеся ожидают приезда и выступления Владимира Путина.